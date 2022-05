Granada de fragmentación hallada en Benito Juárez no tenía carga explosiva

Luego del hallazgo de una granada de fragmentación en la alcaldía Benito Juárez, el Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) concluyó que no contaba con carga explosiva y no tenía iniciador, por lo que no representaba peligro alguno para la población.

Después de la revisión, la granada fue trasladada en una maleta supresora ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien inició la carpeta de investigación por denuncia de hechos.

Tras lo cual, la autoridad ministerial determinó que el objeto fuera llevado a las instalaciones del Agrupamiento Fuerza de Tarea ubicadas en la alcaldía Tláhuac, donde permanecerá en resguardo y a disposición de las autoridades para dar curso a las indagatorias.

Allí se inició la carpeta de investigación por denuncia de hechos bajo los delitos de portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir.

Los primeros reportes señalan que el hallazgo fue hecho por personal del servicio público de limpia, quienes, al hacer la recolección de residuos, encontraron la caja con una supuesta granada en la colonia Independencia.

El agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, de la Coordinación General de Investigación Territorial, inició la carpeta de investigación correspondiente.



