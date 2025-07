Fadlala Akabani, subsecretario de Gobierno capitalino, afirmó que alistan un protocolo para la seguridad durante las marchas en la Ciudad de México, tras los actos vandálicos que se cometieron durante la movilización contra la gentrificación del pasado 4 de julio.

“Nosotros no vamos a caer en la provocación y vamos a generar nuevos esquemas disuasivos para garantizar el patrimonio de los particulares”, comentó.

El funcionario mencionó que durante esa marcha hubo una “clara intención política de dañar al gobierno” con expresiones como “¡fuera gringos!” y actos violentos.

En entrevista durante el programa “Con los de Casa”, de EL UNIVERSAL, aseveró que este tipo de expresiones no son legítimas de la población de la Ciudad de México.

“Esto que pasó el viernes pasado es muy lamentable, es inaceptable, pero no es una expresión legítima y no es una expresión auténtica, es una expresión preparada, es una expresión ex profeso, diseñada, porque no se nota en este tipo de manifestación, en el 8M ahí están, se quisieron colar en marzo. Esto es más bien político, no es algo de los ciudadanos, no es algo de los capitalinos, es algo malintencionado que tiene una intención clara política de hacer ver al gobierno en turno, en este caso al gobierno de izquierda, hacerlo ver como intolerante, como agresivos, como que estamos provocando inestabilidad, etcétera, y es precisamente lo que buscan, y se los decimos de una vez: no lo van a lograr”, enfatizó el subsecretario de Gobierno.

Ante el impacto de la gentrificación que afecta a algunas colonias de la Ciudad de México, como el corredor Roma-Condesa, Fadlala Akabani afirmó que las autoridades están trabajando para “adaptarse” a la realidad de las plataformas digitales de hospedaje que operan en la capital del país.