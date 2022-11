Gobierno de la CDMX pospone modificaciones al reglamento del tránsito para motociclistas

El Gobierno de la Ciudad de México pospuso cualquier modificación al reglamento del tránsito y permitirá, por el momento, que motocicletas de 250 centímetros cúbicos circulen en los carriles centrales de vías de acceso controlado, informó el subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Rodrigo Díaz González.



“De momento, tal como expresó la jefa de Gobierno, el reglamento es el que está hasta la semana pasada, no se han hecho modificaciones. Es decir, que la circulación en vías de acceso controlado está restringida a vehículos menores a 250 centímetros cúbicos”, aseveró.



En entrevista al término de la reunión con representantes de más de 20 colectivos de motociclistas en oficinas de gobierno, el funcionario capitalino informó que la próxima semana continuarán las mesas de trabajo con el gremio y refirió que las medidas anunciadas la semana pasada de que motos no puedan circular en los carriles centrales de vías de acceso controlado en caso de tener un cilindraje menor a los 600 centímetros cúbicos, no entrarán en vigor el 1 de diciembre.



“Hubo una gran altura de miras, para abordar distintos temas. La próxima semana habrá una segunda mesa de diálogo para ver cómo tenemos un mejor marco que permita una mejor circulación, más segura”.



Acotó que en el encuentro que sostendrán la próxima semana se abordarán temas en rubros como capacitación, prevención, y técnicos. Vamos a ver cómo se van armando las mesas que sean interdisciplinarias, y que ojalá también lleguemos a un resultado rápido”, acotó.



“Una cosa es el anuncio, pero primero: que se hablara, que se dialogue, y una vez que se tenga eso podemos hacer cambios al reglamento de tránsito”.

Lee también: Ladrones comen en Sanborns Perinorte y luego con mazos roban joyas y computadoras de sucursal



El subsecretario destacó que cerca del 70% del número total de motociclistas que circulan por la capital utilizan unidades de menos de 250 centímetros cúbicos, es decir, de bajo cilindraje.

¿Qué piden los motociclistas?



Previo al encuentro, Rodrigo Heredia, activista ciudadano y motociclista indicó que no están en desacuerdo con las verificaciones al reglamento de tránsito sino a la restricción de la movilidad.



“¿Qué estamos pidiendo? Acceso a la movilidad como derecho ya ganados de 250 centímetros para arriba. No estamos pidiendo que se quite la licencia, estamos solicitando regulaciones específicas, no solo para los motociclistas, sino para los automovilistas y que también se les sancione , se les regule eficientemente. Por qué nosotros hacemos un examen de manejo teórico y práctico, cuando hoy por hoy la licencia para un transportista con un solo papelito la sacamos. Necesitamos igualdad, no exigimos quitar trámites, quitar regulaciones, exigimos que se homologue para todos los sectores del transporte aquí en la capital y nos dejen circular en vías primarias y es un tema de seguridad y de acceso. Repito van a aumentar las muertes viales si nos vamos a carriles alternos los motociclistas”, acotó.



En tanto, Ada Silva del Comité Motociclistas Organizados precisó que “no estamos en contra del uso de casco, equipo, los seguros, estamos muy a favor, lo que nos está afectando es que están segregando las motocicletas, porque esas motos no vas a poder comprarlas, porque para poder salir de la ciudad tienes que usar una vía de acceso controlado”.



Subrayó que continuarán las mesas de trabajo y no contemplan por ahora realizar manifestaciones, “no podemos pedir amparos, porque aún no existe la medida. Los que estamos aquí somos mesas de trabajo, vamos a seguir en ese rubro y si no estamos contentos, pensaríamos en organizarnos para manifestarnos”, concluyó.