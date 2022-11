Gobernador de Sinaloa pide a Sheinbaum asesoría para construir teleférico y más adelante con "dinerito"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió asesoría a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para construir un teleférico en Culiacán en este momento, pero que si es más "adelantito”, lo ayude con "dinerito" para hacerlo, en alusión al 2024.

"Yo mandé a hacer un proyecto de teleférico para Culiacán, quisiera que me auxiliaras, lo estoy trabajando con algunas gentes que trabajaron con ustedes este tema, me interesa mucho como transporte, lo había pensado para Mazatlán pero no tenemos el número de habitantes suficiente para que nos funcione, aquí tenemos un millón de habitantes nos puede servir mucho porque en Culiacán ya nos congestionamos, tenemos que darle la vuelta porque ya no cabemos".

Agregó: "Voy a terminar con esto Claudia, si me auxilias ahorita que bien, y si más "adelantito" puedes, no solo me asesoras, me das "dinerito" para hacerlo", dijo al participar en una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Niñas y jóvenes pueden ser diputadas y hasta presidentas, afirma Sheinbaum

Por otro lado, la mandataria capitalina reiteró qué las niñas y jóvenes pueden ser diputadas, gobernadoras y hasta presidentas de la República.

"Una niña, una joven, que vea a una gobernadora o una jefa de Gobierno hay que decirle que se puede ser abogada, ingeniería, fisica, maestra, doctora, astronauta -hoy tenemos una mujer mexicana astronauta, joven maravillosa-se puede ser diputada, puede ser gobernadora y se puede ser presidenta de la República".

En ese sentido, Sheinbaum aprovecho para destacar sus acciones al frente de la capital como la creación de universidades, la colaboración con el Estado de México para la recuperación del Sistema Cutzamala, así como la movilidad con la construcción del Trolebús Elevado y el Cablebús.

"A nosotros nos mueven principios y nos mueven causas. Nosotros no solo desarrollamos acciones o en cada acción hay una causa que aprendimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre me gusta mencionarlos, y es una forma de gobernar que es el bien de todos primero los pobres".

Durante su discurso fue interrumpida por gritos de "presidenta, presidenta", y los cuales agredecio la mandataria capitalina.

