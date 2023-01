Fundación Xihmai, en espera de más juguetes para repartir a niños de escasos recursos

Toluca, Méx.- Los integrantes de Fundación Xihmai esperan la llegada de más donativos de ropa o juguetes para entregar mañana y el domingo a niños de tres comunidades de escasos recursos en Metepec, pues a diferencia de años pasados es poco lo que ha llegado a los seis puntos de acopio.

Diana Bobadilla, representante de la organización, dijo que este año incrementó no solo la lista de los niños beneficiarios sino el número de padres y madres ayudantes de los Reyes Magos que piden un apoyo a través de las redes sociales, quienes se quedaron sin empleo o que no han logrado recuperarse económicamente tras la pandemia.

"Afortunadamente nos habido bien, pero sí hemos notado algo, que incluso se reflejó con los comerciantes, pues el tema económico está pegando, porque antes a estas alturas ya habríamos cubierto con alrededor de 100 juguetes la mesa, por así decirlo, pero en este momento llevamos apenas 40 juguetes. Nos percatamos de que algo está pasando", señaló.

Explicó que ha impactado gravemente el alza en precios, en la canasta básica y a la vez también observado que más personas escriben en algunas páginas para pedir ayuda y sí vemos que hay situaciones que están influyendo en qué haya menos donativos", precisó.

Derivado de ello, la Fundación ha considerado llevar a más puntos lo acopiado, pues si bien tenían previsto llegar a San Bartolo Morelos, también prevén llegar a otros barrios, pero siempre la premisa es llegar a las familias con verdadera necesidad.

"Estamos recibiendo ropa para poder abarcar más, no solo llegar con juguetes, lo que hacemos es ver cuánto tenemos, nos coordinamos con un delegado, le pedimos que nos reúna a la cantidad de beneficiarios con verdadera necesidades, para así no dejar a ningún niño con las manos vacías", platicó.

Añadió que esta noche definirán a cuántas personas van a poder llegar, para abarcar San Gaspar y San Lucas Tunco. Sin embargo, reconoció que buscan coordinarse con alguna persona de la zona, pues algunas veces les pasó que se acercaban personas sin carencias y dejaban descobijados a otros con una real carencia, a dónde no llegó un sólo regalo.

Los juguetes y la ropa pueden ser nuevos o de uso pero en buen estado, que no usen pilas para que no implique un gasto extra para la familia y es lo que menos se pretende, además de limpio, porque no es posible lavarlos y hacer la entrega en buen estado a tiempo.

Los puntos de acopio son: Miscelánea San Miguel, ubicada en Aquiles Serdán #102 en el Barrio de San Miguel, Metepec.

El Sunpeed Estado de México , ubicada en Carretera Toluca-Tenango Km 6.5 a la altura de San Lorenzo Coacalco, Metepec.

El Makech, ubicado en 5 de febrero #47 entre Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos en la Col. Agrícola Lázaro Cárdenas.

Yollotl. Nieves, helados y paletas artesanales hechas desde el corazón. , Ubicado en el Mercado de las Artesanías local 5.

El sábado además, acompañarán la entrega con una rodada en bici a la que están invitados todos los interesados.

