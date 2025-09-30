La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes se detectó en redes sociales la difusión de una presunta amenaza de bomba en las instalaciones de Campo Cuatro, por lo que de inmediato se activó el Protocolo de actuación ante artefacto explosivo en instalaciones universitarias en coordinación con cuerpos de seguridad especializados.

De acuerdo con el comunicado, hasta el momento no se ha encontrado ningún artefacto ni indicio que represente riesgo para la integridad de la comunidad.

Sin embargo, las actividades académicas en ese campus permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, mientras concluye la revisión de las instalaciones.

Investigación y acciones jurídicas

La FES Cuautitlán anunció que se iniciarán acciones y medidas jurídicas correspondientes ante las autoridades competentes para investigar y sancionar a los responsables de difundir dichas amenazas.

La institución reiteró que la seguridad de su comunidad es prioridad absoluta y exhortó a estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de comunicación, a fin de evitar rumores o desinformación que genere alarma.

Activan protocolo por amenaza de bomba

Cuautitlán Izcalli, Mex.- En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campus 4, las autoridades escolares y del gobierno municipal activaron los protocolos de atención ante una amenaza de bomba.

“Hay 3 bombas en esta escuela, encuéntrenlas”, decía una cartulina de color blanca con letras negras que fue localizada en un lavabo, además de otros mensajes amenazantes en diferentes pizarrones de los salones.

La comunidad estudiantil fue desalojada de los salones y trasladados al campo de fútbol, en tanto elementos de protección civil y bomberos revisaron las instalaciones de la FES Cuautitlán.

Tras una revisión exhaustiva de los edificios y salones, autoridades escolares informaron que no fue hallado ningún artefacto explosivo o que pudiera poner en riesgo a la población estudiantil, académica y administrativa.

En las casetas de entrada, alumnos de la escuela localizada en la comunidad de San Sebastián Xhala, reportaron no ver a nadie para supervisar la entrada de gente, por lo que hicieron un llamado a reforzar las medidas de seguridad.

