Fernando Vilchis obtiene segundo lugar en encuesta de Morena en Edomex, superó a Higinio y a Horacio

El alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, se ubicó en el segundo lugar de las encuestas que dio a conocer la dirigencia nacional de Morena para la designación del coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México.

La ganadora fue la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Delfina Gómez Álvarez.

El edil anunció que mantendrá sus recorridos por los 125 municipios de la entidad para impulsar desde abajo un cambio de fondo en la entidad.

El ecatepense obtuvo el segundo lugar en las diferentes encuestas que fueron aplicadas para designar Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, al superar a los texcocanos Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares en los tres estudios de opinión que dio a conocer la dirigencia nacional del partido.

Foto: Fernando Vilchis

Superó a Higinio Martínez y Horacio Duarte

El alcalde con licencia de Ecatepec se impuso en los estudios realizados por las empresas Mendoza Blanco y Asociados, Covarrubias y la comisión de encuestas de Morena, ante la pregunta de ¿A quién preferiría como candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México?.

En el estudio realizado por la empresa Mendoza Blanco y Asociados, Fernando Vilchis Contreras obtuvo 11.9%, por encima de 9.6% de Higinio Martínez y 7.3% de Horacio Duarte.

La empresa Covarrubias registró 9.5% a favor de Fernando Vilchis Contreras, 8.7% para Higinio Martinez y 7.6% de Horacio Duarte.

La Comisión de Encuestas de Morena contabilizó 11.8% para Fernando Vilchis, 8.1% para Higinio Martínez y 4.6% de Horacio Duarte.

“Estoy muy feliz de haber cumplido el objetivo central al haber obtenido el segundo lugar en la pregunta más importante de este cuestionario que es la encuesta que se les pregunta a los ciudadanos, que es quién les gustaría que fuera el candidato de Morena. Mucha gracias a todos los mexiquenses, un abrazo y seguiremos en calle promoviendo porque tenemos que seguir ratificando nuestra lucha y sobre todo porque vamos a una tarea muy importante que es derrotar a la corrupción, derrotar a la delincuencia que está viva todavía en el Estado de México”, puntualizó el alcalde con licencia de Ecatepec.

“Vamos a seguir en las calles, regresaré en próximas fechas al Estado de México a terminar esta gira que empecé, porque hay una sociedad en el Estado de México que está sufriendo el abandono, la pobreza y sobre todo la embestida de la delincuencia en todos los 125 municipios del Estado de México”, afirmó Vilchis Contreras.

Señaló que a la fecha ha recorrido más de 60 municipios y adelantó que en los próximos días terminará de visitar todas las 125 localidades para consolidar una gran estructura social que impulse la transformación en el Estado de México.

“El cambio debe venir de la gente, nadie desde un escritorio va a entender lo que pasa en las colonias y en las comunidades. Es necesario estar en contacto directo con las personas para entender sus necesidades y construir juntos la esperanza de una mejor calidad de vida”, comentó.

Horacio Duarte pidió unidad en Edomex

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, hizo un llamado a la unidad y a sumarse con claridad para consolidar la Cuarta Transformación en el Estado de México.

En un mensaje al pueblo del Estado de México, el texcocano dijo que llegó el momento de definiciones y de unidad para acabar con un siglo de corrupción.

“Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Es tiempo de definiciones, no tenemos por qué dudar, no tenemos nada que pensar, la transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional”, comentó en su mensaje difundido en sus redes sociales que se presentó durante la conferencia de prensa de la dirigencia nacional de Morena.

El funcionario federal convocó a la unidad nacional a los militantes y respaldar con honestidad y resultados al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Pedirle a todos los compañeros que participamos en este esfuerzo, al compañero Fernando Vilchis, al doctor Higinio Martínez y su servidor nos sumemos con mucha claridad. Nos vamos a estar encontrando en los 125 municipios porque la transformación está en marcha”, expresó.

lr/cls