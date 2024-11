Un grupo de feministas se manifiestan a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para exigir la despenalización total del aborto. Con consignas y pañuelos verdes, alrededor de 50 mujeres lanzan consignas para que el aborto salga del Código Penal local.

“Fuera el aborto del Código Penal, Fuera el aborto del Código Penal”, “Hay que abortar, hay que ahorrar este sistema patriarcal”; “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”; “Asesinos son ustedes, en abortos clandestinos las que mueren son mujeres”; “Sino hay aborto, el desmadre que se va a armar”, son algunas de las consignas que lanzan las mujeres que ya cerraron el paso al Congreso.

Aborto legal CDMX. Foto: Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Jucopo y Mesa Directiva del Congreso no incluyen dictamen para despenalizar el aborto

De última hora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México decidieron no incluir en el orden del día de la sesión de este jueves un dictamen para despenalizar por completo el aborto en la capital del país.

Esta modificación ya fue aprobada en comisiones y se había incluido en el proyecto de orden del día que circuló desde el martes por la noche; sin embargo, en la sesión de Conferencia de ayer por la noche se aprobaron los temas a tratar en la sesión de hoy, sin incorporar estas modificaciones al Código Penal local.

Al respecto, la diputada América Rangel, quien está en contra de esta iniciativa, señaló que este es un triunfo de la vida. “El rechazo social fue enorme, pero debemos seguir levantando la voz para evitar que esta monstruosidad ocurra”.

El tema ha dividido a los diputados del bloque oficialista y a los de la oposición

La diputada Yolanda García y Paula Pérez, quienes pertenecen al Grupo Parlamentario del PVEM y Morena, respectivamente, adelantaron que votarán en contra de este dictamen; al igual que los panistas, quienes argumentaron estar a favor de la vida.

En tanto, el resto de los legisladores de Morena, PVEM, PT, PRD, PRI, y Movimiento Ciudadano anunciaron su voto a favor de esta reforma al Código Penal local.

Yolanda García contó a EL UNIVERSAL que tiene derecho a disentir y que se encuentra en contra del aborto porque está a favor de la vida desde la concepción. Apuntó que este tema no tiene que ser abordado a la ligera y se deben escuchar todas las voces a favor y en contra.

“Mi jefe, que es Jesús Sesma fue el primero que me dio la libertad de poderme expresar de la manera que yo yo quisiera, y eso también es parte de un derecho que me corresponde como mujer, porque el pensar diferente no me hace menos mujer ni tampoco me hace sumisa, al contrario, soy la primera en defender los los derechos de la mujer, pero yo creo que el empoderamiento va más allá de ponerse a tú por tú detrás de derechos de terceros, es una conquista de nosotras mismas”, dijo.

