Toluca, Méx.- Josué Misael Atayde Reyes quedó libre; él es uno de los tres feminicidas de Fátima Varinia, asesinada el 5 de febrero de 2015, lapidada, violada, cercenada y mutilada. Hoy sus padres, Lorena y Jesús, levantaron la voz, indignados porque la justicia haya sentenciado como un niño infractor a uno de los criminales que acabaron con la vida de una niña de 12 años.

Hasta la plaza González Arratia en el centro de Toluca, donde se localiza el memorial en honor a la niña, Lorena Gutiérrez recordó que en la última audiencia en la que se atendió la reparación del daño, la jueza les exigió respetar el proyecto de vida de este joven.

A Tatis, como le decía su mamá, le tiraron todos los dientes y le sacaron un ojo; le fracturan las muñecas, tobillos y le dislocaron el hombro; le abrieron el pecho 30 centímetros a nivel del tórax y las entrepiernas 10 centímetros cada una. La violaron anal y vaginalmente. Sin embargo, Misael hoy está libre, y podrá rehacer su vida.

Lee también: A 7 años de su feminicidio, la justicia no llega para Fátima Quintana, menor lapidada en Lerma

Lorena lamentó que una jueza pidió a los padres de la víctima a respetar el derecho a vivir del asesino, "nos dijo que él tiene derecho a rehacer la vida, pero en compañía de su hermano, acabaron con la vida de mi hija y espero que aquellos que conformaron el Código Penal, hagan algo para que los menores infractores asesinos, sean juzgados de acuerdo con la gravedad de sus actos".

Aseguró que lo único que pide a la familia de Misael Atayde Reyes es que viva muchos años, porque en vida debe pagar lo que le hizo a su hija. "El día que mataron a mi hija, yo tuve en mis manos la posibilidad de matarte, pero no lo hice, porque no soy como tú ni como tu madre. Ojalá vivas mucho. Estoy sumamente indignada, que no haya medidas de no repetición para las mujeres y las niñas de este país".

Alegó que ella y su familia lleva siete años en confinamiento, huyendo, pues viven amenazados por los responsables de haber asesinado a su hija.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr