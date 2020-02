Exoneran a Claudia Sheinbaum

Le platicamos que el Consejo General de Instituto Electoral de la Ciudad de México, a cargo de Mario Velázquez, encontró que no hay responsabilidad administrativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por presunta promoción personalizada en su informe de 200 días al frente de la administración capitalina. De esta forma, nos comentan, los consejeros electorales desecharon la acusación que interpuso el Partido de la Revolución Democrática, que promovió el recurso contra la morenista. El instituto no encontró elementos que configuraran la supuesta irregularidad electoral, ya que no se promocionó, sino su informe fue genérico, además de que los funcionarios pueden realizar uno al año. Ahora, el Tribunal Electoral local también encontró infundada la queja que interpuso el panista Federico Döring sobre presunta promoción personalizada de la jefa del Ejecutivo local. Así, los consejeros y magistrados electorales de la CDMX exoneraron a la doctora.

La prueba de fuego de Martha Ávila

Hoy arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Capitalino y la nueva coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila, tendrá que asumir las riendas y dar espacio y cabida a los 34 diputados morenistas; buscar la interlocución con la oposición para avanzar en los temas pendientes y empujar los pendientes de la jefatura de Gobierno que quedaron en el tintero, como la Ley de Agresores Sexuales y, principalmente, el Sistema Anticorrupción. En tanto, se dio a conocer que se espera que en los próximos días se reúna con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para avanzar en los temas legislativos y también lo hará el vicecoordinador José Luis Rodríguez. Por lo pronto, veremos cómo le va hoy a la nueva coordinadora de la fuerza mayoritaria en el Congreso capitalino.

Una fan de los 49ers

La que se apresurará en sus eventos de este domingo es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doña Claudia Sheinbaum Pardo, pues mañana por la tarde se disputará el partido de campeonato del Super Bowl su equipo preferido de futbol americano, los 49ers de San Francisco, por lo que la misma mandataria asegura que lo verá desde su casa acompañada con unos tacos de chicharrón y guacamole. ¿La veremos con su playera?

Higinio cambia la jugada en el Edomex

Don Higinio Martínez cambió la jugada para pelear por la dirigencia de Morena en el Estado de México. Nos cuentan que en principio él había pedido licencia como senador para poder armar el plan e incluso lanzarse por ese cargo. Sin embargo, esto cambió cuando el jueves regresó a la Cámara Alta, así que su suplente, Ricardo Moreno, deberá dejar el escaño y volver a la entidad mexiquense. El punto, nos adelantan, es que no regresará a su cargo como secretario del Ayuntamiento de Toluca, sino para pelear la dirigencia de Morena en el Edomex. Así que don Higinio, como estratega, modificó el plan, pero de que su grupo va por ese espacio, ni dudarlo.