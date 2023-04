Tras dos semanas de amagar con la conformación de guardias civiles para encargarse de la seguridad, habitantes de la zona norte de Toluca marcharon hacia el centro de la capital mexiquense para demandar a los gobiernos estatal y municipal mayor seguridad , luminarias y dar con el responsable del homicidio de un niño de 14 años y la violación de una menor de edad, de lo contrario "tomarán cartas en el asunto".

De acuerdo con los inconformes sobre todo, mujeres de la región, enfrentan condiciones de inseguridad muy delicadas, pues no hay vigilancia y los policías que hacen rondines, “son los responsables del asalto a jóvenes y trabajadores de la zona.

“Nosotros hemos recibido muchas denuncias sobre eso, en especial de la policía estatal, pero también de la municipal cuando tiene gasolina y viene ", reconoció el delegado Pedro García.

Añadió que este martes convocó a la protesta en la que participaron apenas algunos vecinos, pues piden al gobernador Alfredo del Mazo que "en lugar de entregar tarjetas de Salario Rosa en otras partes del estado, mandé policía para que cuiden a las mujeres y niños de las comunidades indígenas, que e stán olvidadas por las autoridades".

La protesta partió de la delegación en San Andrés Cuexcontitlán, cerca de donde ocurrió el asesinato del menor y acudieron a la plaza de los Mártires, pues afirnaron que no hay luminarias funcionales en toda la región, además de contar con condiciones adversas, las calles no fueron pavimentadas y durante dos años no hubo trabajos para tapar los baches o socavones que se formaron en las "pocas" calles con asfalto.

Algunas de las mujeres, refirieron que es creciente la inseguridad, pues al menos en dos años no hay patrullajes, toda vez que las cuatro patrullas asignadas a la zona permanecieron estacionadas frente a la iglesia desde el año pasado, con el pretexto de no tener gasolina para ponerlas a funcionar.

Lee también:

lr/rdmd