La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México solicitó a varias comisiones ponerse a trabajar y dictaminar 11 iniciativas que han sido enviadas por la Jefatura de Gobierno, alcaldías y órganos autónomos.

A través de varias excitativas, se detalla que de la revisión de asuntos pendientes que realiza de manera periódica la Presidencia del Congreso capitalino, “se han detectado 11 instrumentos legislativos iniciados por personas servidoras públicas, órganos e instancias externas facultadas, de las que no se ha recibido dictamen a la fecha y cuyo plazo para dictaminación ha expirado”.

Las 11 iniciativas buscan reformar la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Transparencia, el Código Penal, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley Orgánica de las Alcaldías, la Ley de Desarrollo y la Ley Ambiental.

Una de estas iniciativas pendientes de dictaminar es la que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en agosto de 2025, para reconocer en la Constitución capitalina el valor social y económico de los cuidados.

El edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, envió desde septiembre de 2024, dos iniciativas para reformar la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana, para que la consulta de Presupuesto Participativo pueda realizarse el mismo día de la jornada electoral local, y para que se puedan acumular los recursos del gasto vecinal.

La alcaldía Coyoacán presentó una propuesta para combatir las chelerías, la cual también está congelada desde septiembre de 2024.

En marzo de 2025, la alcaldía Benito Juárez presentó una iniciativa para que las alcaldías dejen de expedir las licencias de construcción y demolición.

Estas 11 iniciativas se encuentran en las comisiones de Puntos Constitucionales, Participación Democrática y Ciudadana, Inclusión y Bienestar Social, Transparencia, Educación, Administración y Procuración de Justicia, Alcaldías y Límites Territoriales, Normatividad, y Seguridad Ciudadana.