“Excesiva, prohibición sobre informe”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un exceso la decisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir la difusión de su Segundo Informe de actividades en los medios de comunicación masiva.

“Lo que me parece un exceso es que prohíban la difusión del informe en los medios de comunicación masiva, cuando hay posibilidad de los propios medios de bloquear sus señales en Coahuila e Hidalgo”, expuso.

La resolución refiere que se restringió la transmisión en las emisoras que cubren territorio con población en Hidalgo, por lo que la jefa de Gobierno comentó que se está dialogando con el INE y con las televisoras para resolver la situación.

“Entonces, ya se está hablando con el Instituto Nacional Electoral, con las propias televisoras, porque no sólo es el caso de la Ciudad de México, hay muchos otros estados que tienen sus informes en septiembre y que no tienen elecciones, y que me parece que es importante, y además es constitucional el derecho de los gobernados de recibir información justamente cuando se dé el informe de gobierno”, explicó la mandataria local.

Añadió que la orientación debería ser “que no se pasen, en caso de televisiones nacionales en Coahuila e Hidalgo, pero garantizar —en particular en este caso— que la población de la Ciudad de México esté informada de los avances que hemos hecho del programa de gobierno”.

Alista dos Informes

Sheinbaum Pardo tendrá dos eventos virtuales para su Segundo Informe de Gobierno.

El primero el 14 de septiembre para detallar las acciones implementadas durante la pandemia y el otro, el día 17, que rendirá a distancia en el Congreso capitalino. En ambos estará desde el Museo de la Ciudad de México.