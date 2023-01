"Estoy fuerte, nada me va a doblegar", afirma Sheinbaum ante críticas por el Metro

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que está fuerte y que nada la va a doblegar en busca de la candidatura presidencial de Morena para 2024.

En conferencia de prensa, y a pregunta expresa de si a pesar de las críticas por el Metro y los ataques en su contra se sigue sintiendo fuerte para ser la candidata presidencial, la mandataria local destacó que está fuerte y que las mujeres son valientes y no son cobardes.

“Estamos fuertes, somos parte de un movimiento y nosotros no podemos doblegarnos, nunca, frente a ninguna adversidad y además soy la jefa de gobierno, tengo la responsabilidad de 9.2 millones de personas, entonces jamás nos vamos a doblegar y vamos a sacar todo adelante: el Metro, todo adelante y no nos vamos a vencer. Las mujeres no somos cobardes o al revés, las mujeres somos valientes”, apuntó.

En las últimas semanas, la jefa de gobierno ha sido blanco de críticas por las constantes fallas en el Metro y la oposición ha buscado atacarla por ese tema, incluso ya la han denunciado penalmente.

Morena retendrá CDMX en 2024: Sheinbaum

A pesar de la alianza entre el PAN, PRI y PRD, Morena retendrá la jefatura de gobierno en 2024, pues así lo señalan la mayoría de las encuestas, refirió la jefa de gobierno.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, apuntó que en la alianza opositora primero deben ponerse de acuerdo sobre el partido que postulará el candidato; mientras que en Morena esto se definirá por una encuesta.

“Aquí hay (Morena) mucha gente de primera que puede competir por la jefatura de gobierno, de primerísima, del otro lado pues tienen que resolver qué partido los va a representar porque ya hubo un anuncio, en su momento, de que en el Estado de México iba el PRI y que en la Ciudad iba a ir el PAN; entonces pues no sé cómo le va a hacer el PRI, no sé si ya estén de acuerdo los priistas de la Ciudad en eso, eso tienen que resolverlo ellos, aquí pues no hay ningún problema, porque en el caso de la Presidencia, alcaldías, diputaciones, pues es por encuesta, independientemente del partido político, es por encuesta”, dijo.

De igual forma, apuntó que la Ciudad es democrática y de derechos que no quiere regresar al pasado de la corrupción, ni tampoco quiere voltear a la derecha.

“La Ciudad nunca ha volteado a la derecha, hay zonas de la Ciudad históricamente han votado así, pero la gran mayoría de la Ciudad lo que quiere es seguir teniendo libertades, democracia y quieren una Ciudad progresista y esta Ciudad siempre ha sido así, por eso hablamos de una Ciudad de derechos; entonces está bien que lo hagan (alianza) pero no le veo mucha perspectiva”, abundó.

“Entonces Morena va a retener la jefatura de gobierno,”, se le insistió, a lo que Sheinbaum respondió que sí, pues “así lo dicen la mayoría de las encuestas, casi todas”.

Cuestionada sobre si tiene a algún favorito o favorita para encabezar la candidatura de Morena en la Ciudad, destacó que no, pues esto se definirá en la encuesta. “Lo que diga la encuesta, y hay muchas mujeres y hombres que perfectamente van a representar a la ciudad”.

rmlgv