"Estoy feliz, no me dolió": Inicia vacunación contra Covid-19  para niños de 5 años en CDMX

Con la vacunación contra Covid-19 de los niños de 5 años, la cual comenzó este lunes, el director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Jorge Alfredo Ochoa Moreno, informó que el 30 de noviembre será el último día de las jornadas de vacunación.

"Este mes de noviembre es la recta final, estamos ya terminando con lo establecido del Plan Nacional de Vacunación (...) todos los niños que recién hayan cumplido 5 años de edad puede venir a vacunarse con la primera dosis el 7,8 y 9 de noviembre para que puedan recibir la segunda dosis el 28, 29 y 30 de noviembre", dijo en el Centro de Salud T-III Mixcoac.

Explicó que del rango de edad de 6 a 11 años ya tienen una cobertura del 98% con primera dosis y de segunda dosis es del 88%. Mientras que en los grupos de edad de adultos y adultos mayores tienen una cobertura superior al 98%.



Ochoa Moreno dijo que después del 30 de noviembre no se tienen contemplado más jornadas de vacunación para adultos o niños rezagados, y que si es así se anunciará con anticipación.

"Ya estamos en la recta final, ya esos ya entrarían, los que no tengan sus primera dosis (menores) este es el momento para venirse a vacunarse. (...) No sabemos si todavía se va a considerar (en diciembre) hay que estar pendiente de los avisos que vamos a estar dando", indicó.

En ese sentido, el director de Servicios de Salud explicó que hay 15 semanas a la baja de la pandemia y que nos encontramos de salida de la pandemia, es decir en una etapa interepidemica.

"Estoy feliz, no me dolió"

Durante la vacunación de menores se presentó Vacunorex, una botarga en forma de dinosaurio, el cual también se hizo presente en la inmunización para adultos a principios de año.

"Cumplí ayer 5 años y me vinieron a vacunar, estoy feliz, no me dolió", dijo Maria, quién acompañada por sus papás, llamó a todos los niños para que se vacunen contra Covid-19.



