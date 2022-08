“Confío en ganar; si no, me quedo en Morena”: Higinio

Aunque quedó en segundo lugar de la primera encuesta que realizó la dirigencia nacional de Morena para la designación del coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México -atrás de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez-, el senador de la República, Higinio Martínez Miranda, confía en que la segunda encuesta, que será la definitiva, será el triunfador que en el 2023 le permitirá ser el candidato a la gubernatura mexiquense.

Falta la segunda encuesta, en qué lugar se ve, en qué lugar le gustaría estar?

—“He trabajado no solo estos tres años, he recorrido el estado, he hablado con mucha gente, de morena y fuera de morena, con gente de todos los partidos, de todos los colores, con la Iglesia, principalmente católica, con el empresariado, con sectores sociales, tres años actualizando el diagnóstico y viendo qué es lo que necesitaba el Estado de México, por este trabajo y por los 47 años que tengo de miliar en un partido de oposición al PRI, porque toda mi vida ha sido de oposición al PRI, los 27 años que tengo trabajando muy cerca con el presidente de este país, todo ese tiempo más lo que hemos hecho hoy me dice que el resultado de las encuestas que faltan, no solo encuestas porque yo entiendo que hay análisis que debe hacer el partido, los dirigentes, como todos los hacemos de qué es lo que mejor le conviene no al partido, sino al Estado de México. Derivado de encuestas, derivado de análisis que tienen que hacer los dirigentes del partido, estoy optimista, confiado, creo que puedo salir adelante en las próximas encuestas que ya son otro tipo, la primera fue de reconocimiento, de ubicar al personaje, ahora ya aplica otro tipo de variables, de otras características y soy optimista por el respaldo que tengo en todo el estado”.

En entrevista con EL UNIVERSAL anticipó que si el resultado no le favoreciera no saldría de Morena, no sería candidato independiente y mucho menos apoyaría a otro partido político en el próximo proceso electoral del estado más poblado del país.

Higinio Martínez, quien fue fundador del PRD y Morena, además de militar en otros institutos políticos de izquierda, se dijo preparado para encabezar la transformación en el Estado de México porque la población ya no aguanta la inseguridad, corrupción, servicios públicos deficientes, falta de fuentes laborales y oportunidades de desarrollo que no les ha ofrecido el PRI durante más de 90 años que ha administrado el territorio mexiquense.

El también exalcalde de Texcoco, reconoció que aunque no hay ruptura con los otros dos aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, ambos texcocanos; cada uno busca por su cuenta la designación para representar a Morena en la próxima contienda electoral.

¿Hubo ruptura entre los tres texcocanos previo a este proceso o sigue la unidad, fraternidad, la armonía que existía antes?

—“He trabajado durante 37 años con Horacio Duarte, muy difícil que en la política se mantenga una relación de ese tipo y 10 años con la maestra Delfina, ahora ellos decidieron emprender un camino de búsqueda de la candidatura. La maestra Delfina por su lado y Horacio por su lado y yo hice lo que una gran mayoría de ese equipo en el Estado de México definió, decidió, que es buscar esa responsabilidad que el partido va a hacer, no hay rompimiento, no hay ruptura, pero sí reconozco que en este momento ellos dos decidieron tomar un camino, es decir, buscar la misma posición que la que definió el grupo a favor de mí, pues esto es así, pero no veo problema con ellos, por lo menos de mi parte”.

Cualquiera que sea el resultado no afectará eso que existía antes con ustedes?

“Yo creo que no, primero porque pues ya estamos grandecitos los tres, ya somos gente madura, hemos trabajado en contra del PRI los tres, nuestro adversario ha sido el PRI de toda la vida, en mí lo ha sido siempre, no veo porque podríamos competir ahora entre nosotros, eso lo dije hace semanas, yo no estoy compitiendo contra ellos, lo que está haciendo el partido es un proceso de selección a través de encuestas, pero yo no podría competir contra quienes han sido mis amigos durante 10 o 37 años, yo espero que independientemente de los resultados nos sigamos viendo como lo que somos los tres, texcocanos los tres, cuyas familias estamos muy entrelazados, amistades comunes, por eso sea quién sea, en mi caso no va a haber ningún problema para verlos con el mismo afecto que les he tenido”.

Aparte de los tres texcocanos que quedaron en la lista final de los aspirantes que participarán en la segunda encuesta que definirá al coordinador mexiquense de los Comités de Defensa de la 4T, se metió entre los cuatro el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, quien también tiene posibilidades de ser el triunfador, pero Higinio Martínez consideró que es muy remoto que eso suceda por el comportamiento que han tenido los sondeos.

Lo que él pronostica es que será un oriundo de la tierra del rey poeta Nezahualcóyotl el designado para que ser primero el coordinador y posteriormente el abanderado del partido guinda para los comicios de junio próximo en la entidad mexiquense.

“El próximo ciudadano, mujer u hombre que se encargue de los destinos del Estado de México, en los siguientes seis años, va a ser de Texcoco y lo sigo reiterando, no tengo la menor duda de que va a ser de Texcoco, primero porque los dos primeros lugares los ocupan una mujer y un hombre de Texcoco, difícil que después de esa primera encuesta alguien que esté en segundo o tercer lugar pueda remontar esa, es muy difícil, por eso yo sigo confiando en que será texcocana, todos merecen mis respetos”, dijo.

¿No siente, percibe, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría más consideraciones con la maestra Delfina o con Horacio Duarte porque trabajan estrechamente con él, que con usted, no se siente relegado?

—“No, no no, por supuesto que no, ni siento, no he visto ninguna señal que me haga sentir, que vea una inclinación del presidente, porque él ha dicho y yo le creo que no participa en este proceso y no puede participar por una razón o dos razones que entiendo perfectamente porque lo conozco, la primera porque es el presidente de este país y no puede intervenir en el proceso interno de Morena y la segunda porque nos conoce perfectamente a los tres texcocanos y a los tres les tiene afecto, estoy seguro que a Horacio, a la maestra Delfina y a mí nos tiene un afecto demostrado durante muchos años, conmigo durante 27 años y que lo pude sentir hace dos meses que estuve con él y que no hablamos de esto, entonces el afecto lo tiene por eso ha insistido en que el partido tiene que decidir ese tipo de cosas, así es que yo no veo ahorita alguna señal en contra mía o a favor, la verdad es que sigo en la misma posibilidad a unos días de que se resuelva esto, de que el partido defina quién va a ser el coordinador de Morena para el Estado de México, yo soy optimista porque no tengo una señal en contra ni a favor en este momento”.

¿Se sentiría frustrado, triste, decepcionado, sino fuera usted el elegido?

—“Eso sí, eso sí, por supuesto que estoy pensando en el triunfo, en el triunfo ahora y en el triunfo en el próximo año en el 2023 y en triunfar durante seis años para el Estado de México que es el reto más difícil y triunfar qué quiere decir, que lleves a cabo el cambio que requieren 18 millones de personas, ese es el tema, ahí es donde se ve, ahí es donde quiero triunfar, acabar con los grandes problemas del Estado de México de seguridad, la delincuencia, la falta de un transporte masivo, eficiente, barato, la falta de oportunidades económicas para la población, etcétera, hacer un estado distinto, entonces sí creo, estoy convencido que puedo triunfar en las tres etapas, en esta, en la del próximo año y las más difícil en la de los seis años, como lo dije todo es posible en la vida, cabe la posibilidad de que no lo sea.

“Ante eso, claro que uno se ha preparado, si ha trabajado durante los tres años cuando menos los últimos tres años para este ejercicio del 23 en el Estado de México, si tengo el respaldo de la mayoría de los alcaldes del Estado de México, de los diputados federales, de la mayoría de los diputados locales y de los exalcaldes, y diputados que yo llamo de la Cuarta Transformación porque empezaron del 18 para acá, tengo una mayoría y que ahora con los resultados que estamos viendo en estos días de que se eligieron los consejeros también se muestra que la mayoría del equipo me apoya y que tienes muchos años de experiencia, de trabajo o de resultados en los lugares que he ocupado, alcalde, senador dos veces, diputado, dirigente, de todo lo que has hecho, pues claro que si no soy candidato, todo eso, sentiría algo raro, medio feo, seguramente, no lo quiero imaginármelo, pero lo tengo que pensar, sí, porque se debe sentir feo, pero al final de cuentas uno está preparado para esto porque no es la obsesión por el poder la que me mueve, si lo soy lo seré con toda la responsabilidad que implica, trabajar durante los próximos siete años y si no lo soy, pues no lo fui, tendré que entonces trabajar mi propia circunstancia para saber qué es lo que voy a hacer de no ser el favorecido en este procedimiento que está haciendo el partido”.

¿Pero seguirá en Morena apoyando al que sea?

—“Yo hoy a seguir en Morena, si no lo soy, no voy a ser candidato de otro partido, no voy a ser candidato independiente, no voy a apoyar a otros candidatos, eso sí estoy convencido, eso es lo que no voy a hacer, qué voy a hacer, no lo sé porque no me quiero adelantar al resultado, tengo muy claro que no voy a hacer y ya lo dije, no me voy de Morena, no voy a ser candidato independiente, no apoyaré a otro partido, etcétera, ahora qué voy a hacer, no lo sé porque todavía no pienso en la posibilidad de la derrota, mi mayor tiempo lo dedico a pensar que hoy a salir adelante”.



