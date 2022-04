“Este INE ya es el momento de cambiarlo", destaca Sheinbaum

Al respaldar la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deban ser designados mediante voto popular, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que es momento de cambiar al órgano electoral ya que no ha ayudado a fortalecer la democracia.

“Este INE ya es el momento de cambiarlo, la manera que se dieron las reformas electorales, y los privilegios de los que gozan los consejeros electorales tan solo su sueldos que están por encima del presidente, encima del sueldo medio de los mexicanos, no se terminaron los privilegios en el Consejo Electoral, siguen usando los recursos públicos para sus propios privilegios eso es insostenible. México ya cambió...y la propuesta de que los consejeros sean electos por el pueblo de México es lo más democrático que puede haber", dijo.



A los actuales consejeros que los juzgué la historia: sheinbaum

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que en las condiciones que está actualmente el INE es caro, de un grupo, es de cuotas, privilegios y no ha ayudado a fortalecer la democracia sino el pueblo por encima del órgano electoral quien ha fortalecido el tema electoral.

“A los actuales personajes (consejeros) que los juzgué la historia, creo que ya los está juzgando, no todo o todas, hay que decirlo, pero su presidente (Lorenzo Cordova) y algunos de ellos pues no son árbitros electorales han tomado partido, no podemos tener un árbitro electoral que tome partido pues sencillamente dejan de ser imparcial”, aseguró.

Por otro lado, la Jefa de Gobierno recordó que ayer estuvo con la candidata de Morena Nora Ruvalcava y Mariana Vitela, quienes van por la gubernatura de Aguascalientes y Durango respectivamente.

