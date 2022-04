"Estado corrupto por tu culpa estoy de luto"; feministas bloquean la México-Cuautla por asesinato de una mujer

Tepetlixpa, Méx.- Integrantes de colectivos feministas realizaron una protesta para exigir el esclarecimiento del crimen de una mujer, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del lunes a unos metros del acotamiento de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Tepetlixpa, ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Las inconformes bloquearon esa misma vialidad, lo que provocó problemas a los conductores que se dirigían al estado de Morelos y a comunidades del sur oriente del Estado de México, para clamar que cese la violencia sistemática que sufren solo por ser mujeres.

Durante la mañana se concentraron sobre la vialidad que conecta al Estado de México con Morelos, a la altura del municipio de Tepetlixpa, y en ese punto interrumpieron la circulación vehicular en ambos sentidos.

La mayoría eran jóvenes de la región que forman parte de organizaciones feministas que al enterarse del hallazgo de otra víctima de la violencia que se registra en el Estado de México, salieron a manifestarse a las calles.

“Ni una más, ni una más ni una asesinada más", "Justicia para las mujeres asesinadas" y “El Estado es un corrupto", fueron algunas de las frases que escribieron en las cartulinas que exhibieron durante su protesta.

Las primeras horas del lunes pasado fue reportado que el hallazgo del cadáver de una mujer se encontraba a dos metros de distancia de la carretera federal México-Cuautla, el cual estaba completamente desnudo y con huaraches.

Según la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el cuerpo tenía una herida en la cabeza provocada por un arma de fuego. La víctima aún sin identificar fue trasladada al Servicio Médico Forense de Ixtapaluca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que hasta el momento no se ha podido saber quién era la joven que fue asesinada, pero continúan las investigaciones para determinarlo.

Las autoridades ministeriales revisarán si en el área donde fue encontrado el cadáver hay instaladas videocámaras de vigilancia que hayan captado imágenes de los probables responsables del homicidio.

También, indagarán si en la lista de desapariciones de los últimos días hay alguna persona con las mismas características físicas que la muchacha encontrada en Tepetlixpa.

“La manifestación es con motivo del cuerpo que fue hallado, no se conoce el nombre de la chica la encontraron sin vida y señales de abuso sexual y no es posible que a estas alturas no se sepa quién es la chica", denunció una de las manifestantes.

Después de bloquear la carretera caminaron hacia el centro de Tepetlixpa y llegaron a la explanada de la presidencia municipal donde el alcalde emecista, Abelardo Rodríguez, rendía su informe por los primeros 100 días de gobierno y ahí hicieron un mitin que llamó la atención de todos los asistentes.

"Estado feminicida, Estado feminicida", "Estado corrupto por tu culpa estoy de luto", "Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos", "No han muerto, las han asesinado", "La policía no me cuida, me cuida mis amigas", fueron algunas de.las consigamos que gritaron en el centro de Tepetlixpa.

"Queremos justicia para la joven y que sea identificada, que nos oigan, por nuestra compañera y por todas las que han asesinado y abusado, porque no solo es una, son demasiadas, queremos justicia", vociferaron.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP), en enero y febrero de este 2022, ningún municipio de la región de los volcanes se encuentra en la lista de las 100 localidades del país donde más feminicidios se han presentado.

El Estado de México se encuentra en el primer lugar nacional en ese rubro al contabilizar 22 delitos de ese tipo.



