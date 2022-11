“Era mi hermana la que estaba tirada como basura”, lamentan en funeral de Mónica Citlalli Díaz

“Era mi hermana la que estaba tirada como un bulto, como basura. Donde cabe en la cabeza que tuvieran la sangre para dejarla tirada como basura, la verdad que no se hace, la verdad que no es de humanos, no es de humanos”, dijo Maciel Olvera, hermana de Mónica Citlalli Díaz, quien fue hallada ayer en la autopista México-Cuernavaca.

En medio del funeral, en donde se espera el arribo del cuerpo, contó que ella fue la última en verla y la primera en reconocer su cuerpo a través de una fotografía, cuando familiares y amigos le imploraban que contestara su teléfono.

Maciel inmediato supo que era su hermana, su ropa, sus manos y sus uñas. Luego se desplazaron a la capital del país para constatarlo.

Comentó que del principal sospechoso y pareja sentimental de Mónica, no sabe nada, desde su desaparición, tenían contacto hasta el domingo pasado, cuando el sujeto dejó de contestar su celular.

Mónica dijo estar enamorada de Alexis y ambos comenzaron a tatuarse, sin embargo, Maciel no notó cambios en el comportamiento de ella.

Con información de Jorge Medellín.

