Lía Limón: “Hay que demostrar que sí hay otra forma de gobernar”

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, asegura que los ediles de oposición están trabajando en conjunto para demostrar que sí hay otra forma de gobernar y “vamos a ir juntos, más allá del nombre, por un proyecto de mejor Ciudad”, con miras al 2024.

Y en ello, resalta, el proyecto de reactivar las estancias infantiles, en seis alcaldías como son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan Coyoacán, la propia Álvaro Obregón, y adelanta que se sumará Cuauhtémoc.

En entrevista con El UNIVERSAL, la edil desliza que piensa que ganarán la Ciudad y por eso “ellos están tan preocupados” y atribuye que quieren inhabilitar a Sandra Cuevas, la titular de Cuauhtémoc.

“A Sandra Cuevas, los trabajadores le pidieron que rehabilitara un deportivo que se lo habían entregado con riesgos estructurales, ella mandó hacer peritajes que resultaron afirmativos por lo que cerró el Deportivo para que lo arreglaran, se realizó el trabajo después de lo cual lo volvió a abrir. Y por eso la quieren “inhabilitar”. Nos oponemos”.

Revela que a su demarcación llegó una auditoría por autogenerados en mercados y que, al edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, la Contraloría no le permitía sacar sus patrullas. “En fin, se la han pasado fregando y yo creo que la desesperación que tienen es por la derrota electoral que hubo en el 2021 en la ciudad. Pero la mejor manera es trabajar, incluso para ellos”.

Insiste “a nosotros que nos dejen trabajar y que ellos hagan lo suyo”.

“De todos modos trabajar es lo mejor porque tenemos que hacerlo por el bien de la ciudad. Lo único que estamos construyendo es un proyecto que demuestre que si hay “de otra”.

“Estamos construyendo un proyecto que muestre que hay un mejor gobierno, estamos construyendo un proyecto en equipo., es decir, más allá de aspiraciones personales somos un conjunto de alcaldes de oposición estamos convencidos que podemos hacerla mejor en esta Ciudad. Y que vamos a ir juntos, más allá del nombre, por un proyecto de una mejor ciudad. Y eso es lo que estamos mostrando en nuestras alcaldías. Estamos echando a andar varios proyectos como las estancias infantiles que ya son 4 y vamos con otras alcaldías que están reactivando estancias infantiles: en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y va también Cuauhtémoc. Ya vamos a tener seis”.

Al hacer un balance sobre su gestión, Limón afirma que están trabajando con decisión y entusiasmo. Dice que es una realidad muy compleja, pero con una nueva política, cercana a la gente. “Frente a una realidad muy compleja y demandante, la gente responde, pero, sobre todo, nos entusiasma el trabajo en cercanía con la gente”.

“Hemos logrado abrir espacios muy abandonados, entre ellos, seis de los centros de atención infantil, hemos recuperado calles muy abandonadas y atendemos una gran diversidad de realidades que lo demandan”, expone.

Es difícil o imposible abarcar todo. ¿por dónde comenzar, por donde son mayores las necesidades?

“En realidad estoy tratando de atender todas las zonas, y creo que ese es el reto, nos esforzamos porque en todos los niveles podamos encontrar soluciones más o menos rápidas. Nuestros recorridos son frecuentes e intensos, nos interesa la participación de la gente, recorridos intensos como el de hoy levantan los ánimos de todo el mundo. Escuchamos las demandas”.

Primero de octubre, el panorama de entonces y el panorama de ahora…

“Recibimos una alcaldía completamente abandonada, pero lo importante es que ya comienza a verse que hay una nueva política frente a una realidad compleja y demandante, es difícil abordar todo, pero es posible avanzar”.

Limón explica que en ese rezago aún hay pendientes como es la apertura de espacios público.

“Varios de ellos que tuvimos que cerrar por las condiciones en que nos los entregaron, como es, por ejemplo, la “Casa Jaime Sabines”, una presencia cultural e histórica importante, que no la hemos podido abrir porque falta que el INAH haga un peritaje, hay muchos daños en ese histórico espacio, por poner un ejemplo.

“Otro caso es el de los espacios infantiles que no hemos podido abrir totalmente, son espacios muy abandonados y necesarios, encontramos una alcaldía llena de baches, oscura, y nos hemos dado a la tarea de trabajar con todas las colonias para atenderlas.

La edil afirma que los índices delictivos han ido a la baja con una reducción del 37% de delitos de alto impacto y bajó en 10 puntos la percepción de inseguridad, que descendió del 84% al 74.6% pues lo importante, dice, es que la gente se sienta acompañada por la policía y por ello se aplica la estrategia Blinda Álvaro Obregón y aumentó la fuerza policial de 408 a 540 elementos y las patrullas de 31 a 85. Las cámaras aumentaron un 200%.

“Tenemos dos patrullas en cada uno de nuestros cuadrantes y hemos estado difundiendo entre los vecinos los teléfonos de esas patrullas para que puedan comunicarse directamente con ellos en caso de que sea necesario, ya que son los elementos que cuidan a los ciudadanos.

“Eso es vital, importante, que la gente se sienta acompañada por la policía, convertida en un apoyo consciente. La gente verá quien los cuida, y recíprocamente cuidará a quienes nos cuidan. Es importante que conozcan a su policía. Otra cuestión importante, es que aumentamos las cámaras en más del 200%.

Destaca que hay un programa de capacitación en materia de género y cada tres meses entrega un premio para incentivar a los policías. “Aspiramos a que los ciudadanos conozcan a quienes los cuidan. tener una relación y conocimiento de la policía que cuida a ciudadanos”.

Sobre la atención a las mujeres, Lía Limón recuerda que tienen Casa Aliada que opera como refugio, pero tendrá que operar las 24 horas “y es difícil conseguir psicólogas y Enfermeras que se requieren también para el trabajo conjunto. Ahí tiene que haber atención inmediata. Estoy viendo si podría tener un Ministerio Público.

“Hay un hecho muy lamentable: le quitaron los recursos a todo lo que tiene que ver con mujeres. Y eso a pesar de que las mujeres somos más de la mitad de la población, a pesar de que su peso familiar y social es innegable, pero también su peso político”.

Afirma que trabaja en impulsar políticas circulares para darles mejores condiciones de vida a las mujeres y tengan independencia económica.

“Una cuestión sumamente importante, son los “Puntos Violeta”, puntos donde una mujer puede acudir a pedir auxilio, el personal está capacitado para atenderla, y entre esos 103 puntos violeta. Tenemos centros para atender a adultos mayores,4 en la Universidad Iberoamericana, 6 en los centros de Cinemex, dos en módulos de atención de Diputados.

En los primeros 10 meses, en materia de infraestructura, se instalaron 6 mil luminarias, se atendió el 81% de la demanda de fugas. Dice que los kilómetros pavimentados equivalen de ir del World Trade Center a Ciudad Universitaria o del Parque Hundido a Ciudad Universitaria.

“Recogimos basura y cascajo en una cantidad que equivaldría al Estadio Azteca. Buscamos tener mejores servicios, lo que es un gran reto, pero ahí vamos”, destaca.

“Con el apoyo del sector privado, rehabilitamos el Deportivo Valentín Gómez Farías, que tenía una Cancha de Fútbol de arcilla. Fue una rehabilitación multifuncional tanto para el Fútbol Americano como para Futbol Soccer. Y puedo decir que es la única cancha pública con esas características en la Ciudad de México. Se encuentran en operación 4 de las 5 albercas que tiene la alcaldía”.

En materia presupuestal ¿Cuál es la situación?

“Es lamentable que el Gobierno de la Ciudad no destine más presupuesto a una alcaldía como Álvaro Obregón que es la tercera más grande de la ciudad y que no se interesen en resolver problemas como los que tenemos en las barrancas. Pero yo no me voy a quejar de lo que no hagan otros, yo me voy a enfocar a resolver los problemas de la alcaldía y a trabajar, porque estoy convencida de que, si dejas de pisar el territorio pierdes la noción de lo que ocurre, la única manera de supervisar es tener presencia, impacto hacia afuera.