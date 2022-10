Entre gritos de "¡Presidenta, Presidenta!", Sheinbaum arranca gira de informes de Gobierno

Al grito de "¡Presidenta, presidenta!", la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, comenzó su gira de informes de Gobierno, en el Auditorio Nacional, dónde resaltó que su administración reivindican los principio de la Cuarta Transformación, por ello convocó a la unidad para seguir haciendo historia.

"Amigos y amigas somos orgullosamente un gobierno que reivindica los principios de la Cuarta Transformación, hemos hecho historia y estamos haciendo historia y los convocó que juntos y juntas sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Qué viva la Ciudad de México", expresó.

Previamente, recordó los principios de la Cuarta Transformación, no robar y no traicionar al pueblo, así como "primeros los pobres" y aseguró que es "un honor estar con Obrador".

Con un Auditorio Nacional casi lleno de su capacidad de albergar 10 mil personas, la mandataria recordó que, ni el poder, ni el dinero, ni el pragmatismo, pueden imponerse por encima de los principios, ya que se encuentra a lado de la democracia, el mandato popular de justicia social y gobierno honesto.

"Nada es más gratificante que dedicar la vida al servicio de los demás. Gracias a las y los habitantes de nuestra ciudad capital, trabajadores, solidarios, creativos, que cada día nos dan una gran lección de participación y civismo", aseguró.

Dijo que por la ciudadanía luchan todos los días por una ciudad, por un país de derechos, "porque, estamos convencidos de que los derechos crean libertades, justicia social, bienestar y democracia. Con honestidad, se dan resultados".

"Necesitamos ser todos los días contundentes. No es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo y el racismo, reminiscencias de la sociedad de castas de la colonia, lo que produce libertad, al contrario, ensucia y pervierte todo. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia".

Agregó: "La paz se construye ampliando derechos, haciendo justicia. Lo he dicho en otras ocasiones, No es mi educación, es el derecho a la educación de todos y todas. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho, no es la cultura como mi privilegio, sino el acceso a la cultura y la educación artística como un derecho, no es rompí el techo de cristal porque soy una mujer que luchó para salir adelante, no, es el derecho humano de las mujeres a lograr la igualdad sustantiva".

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, uno de los 18 que realizará a lo largo de la capital, Sheinbaum destacó que en la capital en materia de seguridad han disminuido 54% de todos los delitos de alto impacto.

Añadió que no hay ninguna alcaldía que este dentro de los municipios más violentos.

Incluso comentó que coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas se encuentren en las calles unos años más, mientras se fortalece la Guardia Nacional.

En cuanto a la violencia contra la mujer, Sheinbaum informó que se ha logrado la reducción de feminicidio hasta en un 27%, pues resaltó que en su administración se puso en marcha el registro público de agresores sexuales, a la vez que se edificó un banco de ADN.

En tanto, la presentación del informe duró poco más de una hora, y asistió en representación del mandatario federal, la secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Rosa Icela Rodríguez.

También asistieron los alcaldes de la capital y Gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Morelos, Cuahutémoc Blanco, Campeche, Layda Sansores; el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, asimismo el presidente de Morena de la ciudad, Sebastián Ramírez, entre otros.

