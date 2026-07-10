Naucalpan, Méx.— “Se me hace injusto el estar pagando por estacionarte en la calle”, expresó Jorge Silva, habitante de Ciudad Satélite, ante el inicio del cobro de los parquímetros instalados en Zona Azul, uno de los polígonos considerados para el regreso del programa en Naucalpan.

Tres alcancías para el pago fueron instaladas y ya operan en esta zona, durante esta semana se prevé la instalación de dos más, de acuerdo con trabajadores de NauPark, empresa operadora del sistema de parquímetros.

Las tarifas para autos oscilarán entre dos y seis pesos por cada 15 minutos, dependiendo de la zona. Las motocicletas pagarán dos pesos por el mismo periodo.

El horario de funcionamiento será de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas y de jueves a domingo de 08:00 a 02:00 horas.

El 10 de junio, la directora de Desarrollo Urbano de Naucalpan, Nina Carolina Izábal Martínez, aseguró que el cobro de los parquímetros iniciaría una vez que los automovilistas conocieran el funcionamiento del programa. No obstante, usuarios entrevistados por EL UNIVERSAL señalaron que persistían dudas sobre el registro, el pago y la identificación de las zonas.

“La verdad sí estoy algo molesta, Zona Azul es mi zona, soy de Ciudad Satélite, estoy molesta. La información es muy mala, por ejemplo, te manejan zonas moradas pero yo veo blanco y azul. No tiene ningún sentido en su lógica”, comentó Karla Castillo.

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El proyecto de Parquímetros de Naucalpan contempla espacios exclusivos para habitantes de las colonias incorporadas al programa, los cuales estarán identificados con color azul.

Mientras intentaba familiarizarse con la plataforma digital de cobro, Karla señaló que el uso de la aplicación es un costo adicional.

“Ahorita estoy tratando de bajar la aplicación para que sea más rápido, pero resulta que te va a salir más caro si lo haces por aplicación porque dice el chico que el banco nos va a cobrar 15 pesos por disposición, por hacer cualquier tipo de recarga, más a parte el lugar parquímetro, entonces creo que va a ser un inconveniente”, reclamo la vecina.

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Residentes que acudieron a realizar el registro para obtener la exención del cobro de parquímetros señalaron que el proceso resulta confuso y que existe poca información sobre todos los documentos requeridos.

Rosalinda Martínez, habitante de Zona Azul, explicó que tuvo que acudir al módulo con la incertidumbre de cumplir con todos los requisitos.

“Es mucha molestia para el registro. Tienes que venir a formarte para que te atiendan. Me piden la tenencia, no la traigo; comprobante de domicilio, mi INE. Vengo con el miedo de que no me vayan a registrar y después tenga que regresar”, comentó.

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En contraste, Diego Cervantes consideró que el sistema podría ser útil si contribuye a eliminar a los apartadores de lugares, aunque cuestionó la zona donde fue implementado.

“Si sirve para quitar a los viene-viene, creo que está bien, aunque aquí ya no había. No sé para qué los pusieron; creo que servirían más atrás de Plaza Satélite. La tarifa es aceptable”, señaló.

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