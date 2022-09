“En BJ hay quienes no pueden escriturar; el registro no coincide”

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hay personas que han buscado escriturar sus departamentos ubicados en la alcaldía Benito Juárez, pero no han podido porque el uso de suelo no coincide.

En conferencia de prensa, precisó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) está convocando a los afectados de los 69 edificios involucrados en el caso del Cártel Inmobiliario, pues encontraron que hay quien “de buena fe compra un departamento y resulta que no lo puede escriturar porque vive en el octavo piso y el edificio solamente tiene registrado cinco”.

“Entonces, la fiscalía está convocando porque son muchos, no es uno, que no pueden escriturar su departamento porque el registro del edificio [no coincide]… o sea, inclusive en esos casos donde supuestamente no está reconocido en la manifestación de construcción en la alcaldía”, indicó.

“Es un fraude (…) es una cloaca como yo dije”, sentenció.

A la pregunta sobre si se van a regularizar los edificios para que la personas afectadas puedan escriturar, la mandataria aseveró que esto se analiza, pues primero deben tener certeza si están bien construidos.

“Pues es justamente lo que estamos preguntando a la fiscalía, estamos viendo con el Registro Público, está viendo Seduvi, si es factible regularizar, hay que ver primero si están bien construidos los edificios, porque recuerden que hubo el caso de Zapata, donde en el sismo [de 2017] se cayó un edificio que tenía dos años de construcción y murió gente ahí; o sea, es muy grave, entonces no es menor lo que ha ocurrido en todos estos años en la Benito Juárez”, enfatizó.

Sobre el amparo interpuesto por parte del exdirector de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno, Sheinbaum Pardo dijo que tiene un alcance menor dicho recurso legal para el imputado.

Y es que con esto, un juez federal determinó darle la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso; sin embargo, el exservidor permanecerá en la cárcel, pues se deberá resolver el juicio de amparo.

Con esto, será hasta que se resuelva cuando se pueda saber si la fiscalía capitalina lleva su proceso, en una etapa intermedia, ante un juez.