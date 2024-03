Toluca, Méx.— En el Estado de México, 42% de los embarazos de niñas entre 11 y 14 años son producto de una violación, estupro o incesto por parte de un miembro de su familia; sin embargo, pocas veces se denuncia ante las autoridades y se oculta al responsable, de acuerdo con los estudios del Proyecto Libélula de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Luis Alfonso Guadarrama, responsable del programa de investigación, informó a EL UNIVERSAL que las estadísticas con base en el Inegi y el registro nacional de nacimientos de niñas y adolescentes arroja que durante ocho años se ha mantenido que 16% de los embarazos de adolescentes y niñas entre 11 y 19 años ocultan al responsable, al padre o cogestante porque es un hombre de su círculo cercano.

“En ese periodo quedaron ocultos los tres hombres responsables del embarazo y la maternidad de tres niñas de 11 años; en siete de cada 10 casos sucedió lo mismo cuando ellas apenas habían cumplido 12 años, pero los hombres consiguieron quedar a la sombra”, señaló.

De acuerdo con las estadísticas, entre 2015 y 2022 se tienen contabilizados tres casos de niñas de 11 años embarazadas, en todos se desconoce al papá.

De los 62 embarazos en niñas de 12 años, en 43 no se supo quién fue el padre. De los 605 en menores de 13 años se desconoció en 252 quién es el padre. De los 4 mil 52 en niñas de 14 años no se sabe del papá en mil 176, y en 15 mil 762 de las niñas de 15 años no se sabe del papá en 3 mil 538 casos.

El investigador precisó que a partir de los 15 años cambian las cifras y en menor porcentaje se oculta la identidad del padre o cogestante, es decir, “es público, los padres de las menores saben quién es y conocen al novio o novia de sus hijos, no es así en las niñas más pequeñas”.

“La hipótesis es que el cogestante oculto reposa en forma despreciable en los primeros cuatro grados de parentesco por consanguinidad [es un familiar]”, expresó.

Precisó que es claro que porcentualmente el mayor ocultamiento de los padres ha sucedido cuando ellas apenas cumplen 13 años, acumulando 42%; le sigue 29% de los masculinos que procrearon clandestinamente con niñas-madres que habían cumplido los 14.

Luis Alfonso Guadarrama dijo que para que un indeterminado número de los responsables del embarazo no caigan en el delito del incesto y de otros presuntos ilícitos de violencia sexual, tienen que dejar a la madre adolescente en soltería, como sucede en 82% de los casos de embarazos de las menores y adolescentes, a la par autoridades municipales coincidieron en que las familias en un primer momento denuncian, pero después les cierran la puerta y permiten que el agresor continúe en casa.

“Ante este fenómeno surgen preguntas inevitables como ¿qué está haciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para erradicar estos casos? ¿Qué cartas está tomando en el asunto la Secretaría de las Mujeres de la entidad, toda vez que funge como Secretaría Técnica del GEPEA, Estado de México? ¿Qué está haciendo el Poder Legislativo de la entidad para impedir que el fenómeno del ocultamiento de los responsables de la paternidad continúe siendo una práctica patriarcal y machista?”, apuntó.

El especialista explicó que de acuerdo con las mediciones de 2015 a la fecha, año en que se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuando comenzó la medición sobre el número de niñas de entre 11 y 19 años embarazadas, la estadística se mantuvo igual.

En 2020 se redujeron las cifras hasta 16% en embarazos en general, pero creció la cantidad de menores de 11 a 14 o 15 años encinta, pese a que no había contacto con el exterior.

Han detectado que es un fenómeno que sucede en todos los municipios, mucho más en el sur, el norte, aquellos con pobreza, rurales y en los más poblados.

En 14 municipios se concentra 55% de los casos de embarazo adolescente. Destacan: Ecatepec (mil 937), Nezahualcóyotl (mil 283), Chimalhuacán (mil 224), Naucalpan (mil 98) y Toluca (994).