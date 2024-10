Al ritmo de una canción muy llamativa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó este miércoles el programa "Bachetón", en el que las autoridades taparán más de mil 830 colonias en los próximos meses, para cumplir la meta de dejar una Ciudad de México “con cero baches”.

El banderazo de salida del programa, que encabezó la jefa de Gobierno junto a los alcaldes y alcaldesas de las distintas demarcaciones, estuvo acompañado del sonido de una canción alusiva a esta actividad.

“Salgo de mi casa, voy a la oficina, camino contenta, cruzo la avenida, pero a unos pasos, para mi sorpresa, un bache profundo cambia mi rutina. No logro esquivarlo, tropiezo y me caigo, pero me levanto y recuperada avanzo, tomo un taxi pronto, rumbo al trabajo, pero otro bache su llanta ha devorado”, comienza la canción.

Y continúa la canción: “Ni un bache más por favor, tapamos tu bache, cuidamos tu coche; camina segura sin más hendiduras. Tu ciudad merece calles sin fisuras, corazón de asfalto, calzada segura”, en alusión a los trabajos que se realizan para tapar los hoyos del asfalto.

En un primer diagnóstico, las autoridades identificaron 42 mil baches en 56 colonias, además de 15 mil en vialidades primarias que también serán atendidos.

Para continuar con estos trabajos de bacheo que serán permanentes en la CDMX, la jefa de Gobierno anunció el número 0311, al que la población puede llamar para reportar algún bache.





