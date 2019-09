Outsorcing creció 40% en cuatro años, afirma Luisa María Alcalde

Toluca.- Luisa María Alcalde, secretaria federal del Trabajo, informó que en cuatro años creció 40% la subcontratación a través de outsourcing, que usaron los empleadores para evadir obligaciones laborales y no descartó que el próximo año, desde el Congreso federal, impulsen una reforma en la materia que la dependencia bajo su cargo acompañaría en caso de mejorar los candados actualmente establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Reconoció que ha habido planteamientos de los congresistas sobre evaluar la posibilidad de una reforma en materia de subcontratación, aunque subrayó que la ley actualmente tiene candados específicos para sancionar conductas fuera del marco normativo.

“Estamos en esa ruta, ya inició, estamos teniendo operarios efectivos. Lo que hemos venido planteando es Estado de Derecho, cumplimiento del trabajo, no se puede tomar esta figura como un mecanismo para incumplir con las responsabilidades más básicas como empleadores, como no generar antigüedad, no repartir utilidades y es un mecanismo usado para evadir responsabilidad en materia de seguridad social e incluso impuestos”, añadió.

Entrevistada tras encabezar el tercer Congreso Latinoamericano ILTRAS y quinto Congreso Nacional de la SMDTSS en la Escuela Judicial, dijo que mucha de la subcontratación es abusiva o ilegal para incumplir con los candados establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que trabajan en coordinación con el SAT, el IMSS y la Procuraduría Fiscal para tener estrategias más efectivas en detectar esta modalidad de contratación, eliminarla y sancionarla.

Señaló que desde un principio, una de las prioridades de la dependencia es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la implementación de la reforma laboral, el salario mínimo y la otra es terminar con estas figuras abusivas, que también es el subregistro en el IMSS, pues “parece deporte nacional inscribirte al Seguro Social por debajo de lo que realmente gana el trabajador”, dijo.

“La subcontratación es como el colesterol, hay del bueno y del malo, no se está diciendo que toda la subcontratación es ilegal, pero sí hay mecanismos a través de los cuales se acude a ella para evadir responsabilidades y precarizar el mercado laboral, eso ha dañado los derechos de hombres y mujeres que viven de su trabajo”, apuntó.

Dijo que se han detectado empresas que contratan con una razón social y tres meses después cambian el nombre del empleador.

