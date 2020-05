Chimalhuacán suspenderá actividades de 123 tianguis por Covid-19

Chimalhuacán.- El Cabildo local determinó suspender desde este fin de semana y hasta el 30 de mayo las actividades en los 123 tianguis que se instalan en Chimalhuacán, para disminuir la movilidad de la población e inhibir la propagación de Covid-19.



“De acuerdo con autoridades federales de salud, nos encontramos en el punto máximo de la pandemia. Sabemos que se trata de una medida extrema y provisional, pero es necesario ejecutar mecanismos para inhibir concentraciones masivas y proteger la vida de los chimalhuacanos”, dijo el alcalde priista, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

El edil comentó que en las últimas semanas se habían instalado únicamente los puestos que venden artículos de primera necesidad, pero se registraban aglomeraciones que ponían en riesgo la salud de comerciantes y compradores.

“La particularidad que tienen los tianguis es que concentran a mucha gente en un espacio reducido, para vender y comprar. Reconocemos la labor de líderes y comerciantes, quienes han colaborado en la reducción de la movilidad”, mencionó.

El gobierno de Chimalhuacán se comprometió a entregar a los tianguistas una despensa de manera semanal mientras no puedan salir a vender sus productos en los mercados sobre ruedas que se instalan en el territorio local.



“Lamento que no tengamos el apoyo de los gobiernos estatal y federal. Enfrentamos solos esta pandemia, no obstante contamos con el respaldo de los chimalhuacanos para que tengamos el menor número de contagios y defunciones por Covid-19”, expuso el munícipe.

Hasta el corte del sábado, en Chimalhuacán se han contabilizado 305 casos confirmados de coronavirus y 33 defunciones, así como 273 sospechosos de haber contraído la enfermedad.

agv