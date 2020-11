Calles y comercios en Neza, sin aglomeraciones previo al Día de Muertos

A diferencia de otros años, este sábado, previo al Día de Muertos, algunas calles de Nezahualcóyotl no presentaron aglomeraciones, pese a que hubo personas que acudieron a los mercados para comprar los productos de sus ofrendas, la mayoría de los negocios cerraron a las 16:00 horas.

De acuerdo con los comerciantes, esta medida la tomó el municipio con el fin de evitar que la gente se aglomere y que haya más contagios de Covid-19, lo que ha afectado a su economía, pues se han tenido que acoplar a las medidas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en la avenida México en la colonia Raúl Romero, uno de los puntos que registra un gran número de personas para estas fechas, se observó muy poca gente, solo algunas personas pasaban por esta vialidad, que es un punto comercial para comprar productos de primera necesidad.

Algunos comerciantes, hicieron caso omiso a lo establecido por las autoridades, pero para evitar ser reportados, mantenían sus negocios a puerta cerrada, principalmente los de venta de productos del Día de Muertos como maquillaje y disfraces.

Aunque los comerciantes no están de acuerdo con las medidas tomadas por el municipio, los vecinos agradecen, ya que aseguran que conforme pasa el tiempo y la pandemia, la gente ha relajado las medidas y muchos asisten a los comercios en familia, con más de cinco personas juntas y sin cubrebocas.

“Que bueno que no haya tanta gente, porque no entendemos, muchos creen que esto no existe y les vale, se vienen a los negocios como si fuera un paseo, sin cubrebocas y algunos hasta tosiendo, no se diga de los niños, nadie les pone cuidado, a muy pocos les ponen cubrebocas, y nadie hace nada ni dice nada, entonces, eso esperábamos”, dijo Alma Gómez, vecina.

De acuerdo con los comerciantes, durante el 1 y 2 de noviembre, no darán "calaverita", y los negocios tendrán que cerrar a las 16:00 horas, además de que los tianguis que se colocan por la zona no se podrán instalar.

