Un grupo de abogados postulantes se manifestó afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para exigir que reanuden todas las actividades, pues con la suspensión que lleva más de tres meses se priva a los ciudadanos del derecho al acceso a la justicia.



Calificaron como una “mentira” que haya seguido trabajando mediante mecanismos electrónicos, pues si bien hay algunos juicios en línea, sólo son útiles para cuando ya están arregladas las partes, pero por ejemplo en un desahucio no es posible emplear dichas herramientas.



Destacaron que están abiertos los juzgados familiares para cuestiones penales o en temas de demanda de pensión, pero no para el resto de los asuntos.



Juan Carlos González Díaz, presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México, dijo que su inconformidad es que tras casi cuatro meses, las oficinas del Poder Judicial permanezcan cerradas al público, con trabajo desde su casa, pues la Secretaría de Salud estipuló desde el inicio de la pandemia por Covid-19, cuáles serían las actividades no esenciales, pero “siempre se estableció que la procuración e impartición de justicia eran necesarias, debían continuar sus funciones”.

Alegó que aún así, el personal del Poder Judicial, los integrantes del Consejo de la Judicatura, la Junta Local y el Tribunal Administrativo no comprendieron las recomendaciones y mantienen cerrado los juzgados.



“Más aún, tienen los recursos económicos y humanos para abrir el acceso a la justicia, que también es un control social, la gente ya está desesperada, nuestros clientes lo están. Pero por encima de eso, hay personas a las que les invadieron sus terrenos y no podemos resolverlo, quienes han fallecido por el Covid y no podemos hacer su testamento o sucesorio testamentario. Es una situación grave y además, los abogados estamos padeciendo por esta situación”, explicó.



Por lo anterior, pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Ricardo Sodi Cuéllar, pensar en las afectaciones o el daño colateral para el gremio de abogados y que deje de enviar circulares posponiendo la reapertura de sus actividades al 100%.