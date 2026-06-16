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Toluca, Méx.- Si tienes entre 18 y 64 años, resides en el Estado de México y presentas condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a tu voluntad en los últimos 18 meses, podrías ser aspirante a recibir un apoyo económico de hasta 9 mil pesos.
A través del programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar”, la Secretaría del Trabajo busca otorgar un apoyo económico de 3 mil pesos en una y hasta en tres ocasiones, de manera mensual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y apoyo en servicios con la vinculación a un empleo formal a través de las Oficinas Regionales o bien, se les capacita para el autoempleo en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS).
Las personas aspirantes deben realizar su registro del 22 de junio al 5 de julio, en la página web oficial de la dependencia o del 22 al 26 de junio en alguna de las 10 Oficinas Regionales de Empleo ubicadas en Atlacomulco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tejupilco, Tlalnepantla y Toluca.
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¿Cuáles son los requisitos?
Para ello es necesario contar con su acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación, Formato Único de Bienestar, acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses mediante constancia laboral, la baja emitida por el Instituto de Seguridad Social al que fue afiliado o documento que emita alguna autoridad competente.
También deben adjuntar una carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifiesten su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal; quienes tengan discapacidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa deben acreditar dicha condición y quienes sean repatriados también deben acreditarlo mediante documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración o la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno estatal.
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Y es que, de acuerdo con la convocatoria, se priorizará a personas con pobreza multidimensional, con enfermedades crónico-degenerativas, repatriados, personas con discapacidad y víctimas de delitos.
LL
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