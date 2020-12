Dudan de efectividad del código QR en el transporte público

Querían llegar lo antes posible a sus destinos luego de una jornada laboral, y no importó perder la distancia al momento de hacer la fila, la noche del viernes, para ingresar al Metro y Metrobús o tomar una combi llena en San Lázaro.

Miles de usuarios apurados se concentran en esta zona, también aquellos que ingresan a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), o que provienen de un viaje, y no importa el incremento de hospitalizaciones o contagios de Covid-19, porque diariamente deben hacer el mismo recorrido, después del trabajo.

Para ellos lo menos importante sería registrarse a través del sistema de identificación por código QR —tras el anuncio del Gobierno local de que lo implementará en el transporte público para detectar casos— ya que “ve cómo está de lleno, ahora con eso, muchos no lo van a respetar, quieren llegar rápido a sus casas”.

Sergio comenta que si bien la medida es buena para dar seguimiento a casos activos de coronavirus, en el transporte público no dará buenos resultados, puesto que muchos no tienen tiempo o no saben escanear el código.

Dice que eso ocasionará más aglomeraciones sobre todo en las horas pico, no sólo en San Lázaro, sino en otras zonas en donde confluyen el Metro y Metrobús.

Durante un recorrido nocturno de EL UNIVERSAL por este paradero, se observa cómo inevitablemente se congregaban las personas. No sólo eso, las unidades del Metrobús presentaban un retraso y tenían que hacer tiempo en la estación.

Algunos conductores arribaban al mismo tiempo que sus compañeros y debían detener la marcha para que saliera el primer convoy que permanecía cargando usuarios.

También algunas unidades llegaban repletas y al arribar a San Lázaro descendían decenas de personas.

De un lado a otro los usuarios tenían que formarse para poder ingresar a la estación o para tomar una combi con dirección a Chalco.

En los puestos de comida las personas también hacían parada, detenían su paso para cenar y abordar el transporte vacío para irse sentados.

Otro usuario, quien pide omitir su nombre, asegura que el escaneo del código QR va a ser complicado con la prisa de llegar a casa para dormir; sin embargo, refiere que es mejor respetar el uso del cubrebocas.

Cerca de las 21:00 horas el flujo de gente disminuye y la zona deja de ser caótica, para ese punto de la noche el transporte público no iba hasta el límite, aunque las corridas eran lentas.