Divide a capitalinos prescindir del uso de cubrebocas

Prescindir del cubrebocas en lugares cerrados generó opiniones divididas entre los capitalinos. Algunos señalaron que la gente no está preparada para eso, pero otros lo vieron con buenos ojos.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se registró que las personas consideran que, por ejemplo, en los gimnasios hay suficiente espacio y en cada aparato se guarda la sana distancia.

“Debemos aguantar porque aquí se exhala, se estornuda y puede haber problemas. Esto no se ha acabado, viene invierno y yo creo que debe existir mucho temor, el temor hace que hagamos esto [seguir usándolo]”, expresó Francisco Miguel, quien la mañana del martes salía de un gimnasio en Calzada del Hueso, en la alcaldía Coyoacán.

Cadenas como Smart Fit señalaron que ellos, como establecimiento, no van a retirarlo hasta que no haya sido publicado en la Gaceta Oficial, según contaron trabajadores. En establecimientos más pequeños seguían los letreros que pedían uso del insumo. Para José Alejandro, el cubrebocas llega a incomodar a la hora de hacer ejercicio y en el interior de los gimnasios muchas personas lo usan mal, se lo bajan o quitan, por lo que piensa que lo mejor es prescindir de él.

Durante el recorrido se observó cómo aún los usuarios respetaban el uso del tapabocas, desinfectaban los aparatos y utilizaban toallas, principales características establecidas para poder ingresar, luego de que se levantaran las restricciones sanitarias.

En otros espacios como en transporte público el cubrebocas se sigue respetando, pero es dividido en espacios abiertos: algunos lo usan y otros no. No obstante, al llegar a restaurantes o cafeterías se lo retiran inmediatamente, pero al salir se lo vuelven a colocar.

“Yo creo que lo voy a seguir utilizando, es decisión propia y por medida de higiene para evitar contagios de cualquier tipo”, aseveró doña Susana, quien trabaja en un puesto de jugos en la calle Pino Suárez.

“Es decisión propia, creo que me sentiría mejor o no lo utilizaría si la OMS ya dice que no hay pandemia, ahorita lo dice el gobierno pero no quién debería”, expresó Javier, él labora también en el puesto de jugos.

En oficinas de dependencias federales, estatales y del municipio de Nezahualcóyotl, los funcionarios de los tres niveles de gobierno lo portan durante sus actividades cotidianas. En los planteles educativos, sobre todo en los de nivel básico, los niños llegaron ayer martes a sus clases portando la mascarilla; en escuelas de nivel medio superior y superior muchos, los estudiantes ya no portan el insumo, pues consideraron que las dosis que se han aplicado los protegerán contra la enfermedad respiratoria de Covid-19.

Evaluarán uso en espacios cerrados

Luego de que el gobierno de México recomendó eliminar el uso del cubrebocas en lugares cerrados, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el consejo de salud capitalino se reunirá esta semana.

“El consejo de salud [de la Ciudad] se está reuniendo, ayer [lunes] se lo planteaba a Oliva [López, secretaria de Salud], para ver cuál es la recomendación; (...) nunca hemos hecho obligatorio el uso del cubrebocas, pero hay recomendaciones de salud, además de que viene el invierno”.

*Con información de Salvador Corona