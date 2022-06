Discusión sobre dictamen de corridas de toros es una "tortura", dice Jesús Sesma

El dictamen sobre la abolición de las corridas de toros, que se discute y analiza en la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, ha sido una "tortura", aceptó este jueves el presidente de este grupo de trabajo, Jesús Sesma.

Al participar en una mesa de trabajo para analizar este tema, el legislador indicó que está para buscar concesos con todas las fuerzas políticas, pero, sobre todo, para terminar ya con el análisis de este dictamen que ha sido bastante largo.

“Creo, y estoy convencido, que leyeron el dictamen que estamos discutiendo y estoy aquí para servir y buscar consensos, pero, sobre todo, para terminar con este dictamen que ha sido una tortura, no solamente para este Congreso, sino también para los seres vivos no humanos”, apuntó.

Durante esta mesa de trabajo, se hizo evidente esta "tortura" y la división dentro de la Comisión, pues mientras los diputados Jesús Sesma y Ana Villagrán se pronunciaron por ya votar esta propuesta el lunes, los legisladores de Morena pidieron hacer una consulta pública y Tania Larios, del PRI, dijo que este dictamen sea discutido hasta septiembre, cuando dé inicio el próximo periodo ordinario de sesiones.

“No debemos de tener prisa si al final del día la discusión no va a ser antes del periodo de septiembre, no hay que desesperarnos, no hay que sentir cansancio. Quienes tenemos una postura firme tenemos que tener la tolerancia, el diálogo y nunca cansarnos de lo que enriquece la democracia de esta ciudad que es el intercambio de ideas y acercamiento con todos”, comentó.

Ante esto, Sesma le reviró que este tema ya se ha discutido durante siete meses, se han hecho foros y escuchado a las voces que han querido ser oídas, por lo que pidió ya votar este dictamen para que ya sea rechazado o aprobado pues no va a cambiar ahora o en septiembre.

“Yo lo único que les digo es: entre gitanos no nos leemos la mano, esto ya está siendo absurdo, votemos el dictamen, hagámonos responsables de nuestra votación y desechémosla o aprobémosla”, aseveró.

Tras estas palabras, las organizaciones en contra de la violencia hacia los animales que estaban en esta mesa de trabajo gritaron “voten, voten”. Ante esto, la diputada Miriam Cruz, de Morena, los llamó ‘porras’ de Sesma.

Los ánimos iban subiendo de tono y comenzaban las descalificaciones, por lo que la mesa de trabajo fue terminada de forma abrupta y sin consensos claros.



