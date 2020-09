Diputado del PAN propone a AMLO minuto de silencio por feminicidios en CDMX

Tal como sucede a nivel nacional y en honor a las víctimas por la pandemia de Covid-19, el diputado local del PAN, Christian von Roehrich, propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador replicar el minuto de silencio seguido de aplausos, “pero ahora, por los feminicidios de la Ciudad de México”.



El también vicecoordinador del blanquiazul en el Congreso local expresó su solidaridad en favor del colectivo feminista “Ni una Menos”, el cual este fin de semana salió a manifestarse en busca de justicia por las mujeres, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “nada ha hecho”.



Destacó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo A. Madero, son las alcaldías más peligrosas para las mujeres, en donde, acusó el panista, “curiosamente son gobernadas por Morena”.



Por ello, el panista comentó que estas tres alcaldías representarían juntas prácticamente a todo el Estado de México en términos de feminicidios, donde es la entidad donde más ocurren en este tipo de lamentables hechos.



En su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Von Roehrich aprovechó para lanzar un exhorto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.



Aclaró el panista que esta petición, es para que informe al Congreso local sobre los 235 millones 335 mil pesos dirigidos a labores de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los estados y municipios con tasas altas.



“Para el PAN ha quedado claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene ni el menor remordimiento por los ataques hacia las mujeres que en México mueren, no sólo por la enfermedad del Covid-19, sino por dejarlas solas ante la violencia de la que son expuestas”, acusó.



Y no se diga de Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno capitalino, expresó el legislador, “pues ha subestimado junto con su bancada de Morena, atender los puntos de acuerdo que se le han presentado con cifras de daños a las mujeres reales y no maquilladas”, dijo.



Recordó su propuesta del “botón de pánico”, para el transporte público en contra de la inseguridad que viven a diario las mujeres que salen a trabajar, el cual no fue prioridad en el Congreso de la Ciudad.



De igual forma, habló de inyectarle más dinero a los programas sociales para mujeres solas, embarazadas o jefas de familia o bien, revivir las Estancias Infantiles, ya que dejó en indefensión a 17 mil niños de cero a tres años de edad y la pérdida de empleo de cinco mil maestras.





