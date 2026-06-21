Con motivo del Día del Padre, la Alcaldía Gustavo A. Madero invitó a disfrutar este domingo de un concierto gratuito que reunirá a la Sonora Santanera con María Fernanda y el Sonido Siboney.

El evento se llevará a cabo este 21 de junio a las 14:00 horas en la explanada de la sede alcaldía con acceso gratuito.

La cartelera estará encabezada por Sonora Santanera, agrupación que mantiene vigentes temas como La Boa, Perfume de Gardenias y Bomboro Quiñá Quiñá.

La sede de la alcaldía está ubicada en la calle cinco de febrero sin número, esquina con Fray Juan de Zumárraga, colonia Villa Gustavo A. Madero.

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Derrama económica esperada

Durante esta jornada, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) estimó una derrama económica de 5 mil 506 millones de pesos para el sector de comercio, servicios y turismo de la capital.

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En tanto, la confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calculó que la celebración del Día del Padre generará una derrama económica de 3 mil 215 millones de pesos.

LL