Ambientalistas han detectado vallas publicitarias en distintas colonias de la Ciudad, principalmente en las zonas de obras o en terrenos baldíos, que no tiene permiso.

Precisaron que son ilegales porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), desde hace tres años, y hasta este diciembre, sólo se expidieron dos licencias para medios publicitarios tipo valla, pero ninguna corresponde a las que se han encontrado.

“Las únicas dos licencias son desde hace tres años, no hay otras, y de acuerdo con datos oficiales, de las cerca de cinco mil vallas publicitarias, el 90% están ilegales, y de esas, cuatro mil son solamente de Grupo Vallas”, dijo Miguel Mendoza, presidente de la Asociación Civil Rescatando el Paisaje Urbano.

Comentó que la mayoría de esas vallas fueron instaladas de manera ilegal en estacionamientos, predios en construcción y terrenos baldíos por esta empresa.

Lee también: VIDEO: Actor Leonardo García presenta denuncia ante la FGJ-CDMX por desalojo de departamento en Polanco

“Presuntamente ayudan a limpiar el aire de la Ciudad, lo cual, de acuerdo al gremio ambientalistə, no es mas que un pésimo pretexto para contaminar más la Ciudad de publicidad. Nosotros somos ambientalistas dedicados a la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad y esas vallas no sirven, son literalmente una cortina de humo. Esa empresa, además de contaminar la Ciudad, no pagan un solo peso al gobierno”, aseguró Esther Mendoza, ambientalista certificada en contaminación visual.

Se estima que sólo el 10% de las vallas publicitarias en México cuentan con los permisos necesarios, y en la Ciudad de México se estima que existen alrededor de cinco mil vallas, de las cuales no todas estarían en regla.

Además, en ocasiones se han colocado vallas en lugares considerados patrimonio cultural o en monumentos de la ciudad, lo cual también ha generado polémica.

Pr lo anterior, desde el Congreso de la Ciudad de México demandan diputados locales un informe sobre permisos para vallas publicitarias.

Cabe destacar que, la Seduvi ha implementado medidas para abordar esta situación. Recientemente, se ha habilitado una página web donde los ciudadanos pueden denunciar edificios y estructuras irregulares, incluyendo las vallas publicitarias. Esta plataforma permite reportar construcciones que violen las normas y contribuye a la transparencia en el proceso de denuncia y seguimiento de estas irregularidades.

Lee también: Reportan el asesinato de un hombre dentro de local del Mercado Panamericana de la GAM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rdmd