Con un estado de fuerza de 2 mil 538 elementos de corporaciones locales y federales, acompañados de 112 vehículos, entre ellos un helicóptero Cóndor, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un nuevo operativo de seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al dar el banderazo de salida a las unidades, el Jefe de gobierno, Martí Batres explicó que los elementos de la SSC, la FGJ-CDMX, Guardia Nacional, Marina, Sedena y de la alcaldía, serán movilizados en la colonia Gabriel Hernández y sus alrededores.

"Estamos trabajando con la idea de no aflojar en el combate a la delincuencia y a la violencia, de no aflojar en contra de la lucha hacia los generadores de violencia. No vamos a ceder ni un milímetro, ni un ápice", advirtió.

Adelantó que en las próximas semanas visitarán la alcaldía Azcapotzalco, con motivo de estos operativos, que también se han puesto en marcha en las últimas semanas en otras alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac.

Desde la colonia Gabriel Hernández, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, precisó que de parte de la SSC se desplegaron 2 mil 400 elementos, acompañados con 42 equipos de trabajo y 87 vehículos, así como 43 motocicletas, un helicóptero Cóndor y un vehículo blindado.

Vázquez Camacho resaltó que en lo que va de este año, la SSC ha detenido a 855 personas por delitos de alto impacto como homicidios dolosos y distintos tipos de robo, en esta demarcación.

"Asimismo, del 1 de enero a la fecha, nuestros equipos especializados en labores de inteligencia e investigación han detenido en esta alcaldía a 292 personas en cateos y flagrancias, coordinados desde luego con la FGJ-CDMX, de estas personas 13 eran objetivos prioritarios", dijo.

A su vez, destacó que en el último año hubo reducción del 18% en el delito de homicidio doloso, 36% en lesiones por arma de fuego, 11% en robo a transeúntes y 75% en robo a transportista.

Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero, señaló que es "buena noticia" redoblar esfuerzos en la zona limítrofe con algunos municipios mexiquenses con Nezahualcóyotl.

