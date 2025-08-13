Tlalnepantla, Méx.— La barda de una vivienda colapsó la noche del lunes en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla, luego de más de ocho horas de precipitaciones.

Siete personas, entre ellas un menor de edad y un adulto mayor, fueron desalojadas, informó la directora de Protección Civil municipal, Mara Pamela Arreguin, quien detalló que son tres viviendas las que se encuentran en riesgo.

Los afectados aceptaron trasladarse al refugio Casa Caro, ubicado en el Parque de Ciencia, donde permanecerán durante la contingencia.

Además, Protección Civil coordinó el traslado de las mascotas de las familias, tres cachorros y dos perros adultos, al área de sustentabilidad, para su resguardo.

En Naucalpan, cuatro deslizamientos de rocas han sido atendidos durante esta temporada a causa del reblandecimiento de la tierra. Estos se registraron en las comunidades de La Luna, San Mateo Nopala; Minas Coyote; San José de los Leones, y San Lorenzo Totolinga.