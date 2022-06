Derechohabientes del ISSEMyM protestan por el desabasto de medicinas en Edomex

Toluca.- Ante el desabasto de medicamento y la falta de especialistas en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) algunos pacientes no han logrado sobrevivir, acusaron los derechohabientes del servicio que se manifestaron este jueves frente a las oficinas del Instituto.



Los inconformes cerraron la circulación en las calles de Andrés Quintana Roo a la altura de Miguel Hidalgo, en la Alameda Central.



Señalaron que la falta de servicio no solo es en Toluca, sino en todo el estado, pese a que las y los pensionados, pensionistas, y trabajadores en activo reciben descuentos para el pago por el servicio médico.



Afirmaron que no hay tratamientos médicos para personas con cáncer, medicinas para pacientes con enfermedades del riñón, y otros padecimientos y pese a que han solicitado la intervención del gobernador Alfredo del Mazo, así como de la titular del servicio e incluso del Poder Legislativo, no hay solución.



Expusieron que "hemos pedido respaldo de todas las autoridades, al gobernador le mandamos un pliego petitorio, una carta abierta. Es una problemática añeja que se atrasan los especialistas hasta dos o cuatro años y muchos pacientes, derechohabientes ya no llegan con vida, se mueren por falta de atención. Además la administración actual no resuelve nada".



Argumentaron que hay mucho peligro, porque no hay cirugías, por lo llegaron inconformes desde Chalco, Tlalnepantla, además del oriente de la entidad, que no han accedido al tratamiento y que hay personas que no han logrado salir adelante de la enfermedad, pues no cuentan con recursos para acudir a un médico particular y no lograron esperar a que llegara la atención del instituto.



Foto: Jorge Alvarado





