Naucalpan, Méx.— De febrero a la fecha, en Naucalpan se han registrado 47 microsismos, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Carlos Sánchez quien precisó que estos eventos se mantienen dentro de los parámetros normales de actividad local.

El funcionario explicó que los movimientos no representan un riesgo para la población y que el municipio mantiene comunicación con especialistas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán para dar seguimiento a cualquier variación en el comportamiento sísmico de la zona.

Detalló que los eventos más relevantes ocurrieron el 20 de noviembre, cuando se registraron cuatro microsismos. El primero se detectó a las 16:36 horas, con una magnitud de 2.3; los otros dos se presentaron a las 16:43 horas, casi de manera simultánea, con magnitudes de 2.5 y 2.3. Los epicentros se ubicaron en las colonias Los Remedios, San Rafael Chamapa y Cerro de Moctezuma.

Carlos Sánchez agregó que la falla de Acambay, que cruza Naucalpan de norte a sur, permanece inactiva desde hace décadas. No obstante, especialistas de la FES Acatlán analizan la posible existencia de un ramal asociado, a fin de determinar su comportamiento y efectos.