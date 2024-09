El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México señaló que la reforma al Poder Judicial, aprobada por la mayoría “artificial y tramposa de Morena y sus aliados en el Senado de la República”, representa una grave amenaza para la democracia, la economía y los derechos humanos en México.

En un posicionamiento conjunto, las y los legisladores de Acción Nacional coincidieron en que esta reforma es un fraude para el pueblo de México, pues lejos de resolver los problemas del sistema de justicia, su único propósito es consolidar el control total y absoluto de Morena sobre el Poder Judicial.

Tras reconocer a las y los senadores de oposición que defendieron la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes, las y los Legisladores locales del PAN anunciaron que votarán en contra de esta reforma cuando la minuta sea remitida al Congreso capitalino.

Desde la bancada del PAN en el Congreso daremos la batalla

“Nos mantendremos firmes, unidas y unidos y con argumentos sólidos. Desde la bancada del PAN en el Congreso daremos la batalla y diremos por qué no acompañamos esta mal lograda reforma, que no solo no resuelve los problemas de acceso a la justicia, sino que los agrava, politiza y rompe la autonomía y el equilibrio de poderes”, subrayó el coordinador Andrés Atayde

Señaló que fue evidente que nuevamente el gobierno recurrió a la intimidación y la amenaza, y que justo por eso hicieron todo lo que hicieron para también mal conseguir sus mayorías calificadas a través de la sobre-representación.

“Quienes llegaron a las Cámaras y Congresos como personas de oposición, y votan a favor de esta reforma, no solo traicionan al electorado que los eligió, sino que cometieron una grave traición a la patria. La historia se los cobrará", sentenció.

"Bancada está lista para dar el debate"

En tanto, el vicecoordinador de la bancada, Diego Garrido, declaró que su bancada está lista para dar el debate: “La justicia no se negocia. Estamos convencidos de que la democracia se construye a través del diálogo y el consenso, no mediante el autoritarismo, la amenaza y la violencia”.

Las y los panistas también rechazaron el uso de la violencia de las autoridades capitalinas contra aquellos que expresan opiniones diferentes o que, simplemente, defendieron su derecho al trabajo sin ser escuchados.

vcr