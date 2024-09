Entre rostros de tristeza, enojo y frustración, trabajadores del Poder Judicial de la Federación tratan de reorganizar su movimiento, tras la aprobación en “el día negro” de la polémica reforma judicial, por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado.

Magistrados, jueces, secretarios, actuarios y oficiales de distintos circuitos judiciales del país viven en el plantón que mantienen en el Senado.

Después del mitin que encabezó la titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, quien los alentó a la resistencia, las caras largas entre los trabajadores se hicieron notar ante la incertidumbre sobre su carrera judicial y lo que pasará con su lucha.

"Tenemos que chillar, tenemos que gritar porque estas lágrimas van a servir para sembrar este México que queremos", dijo un trabajador del circuito de Morelos, al borde del llanto.

"No sé hasta dónde nos va alcanzar, sólo la vida, el futuro, Dios. No nos rompieron, nos doblaron y ya, al día siguiente nos levantamos, por eso estamos aquí y por eso seguiremos luchando desde nuestras trincheras, ciudades y estados", sentenció.

Deyanira Martínez Contreras, secretaria del Tribunal Colegiado, recriminó a los senadores que traicionaron y votaron a favor de la reforma judicial.

"Muchos traidores, no se vale. Hoy les pido que sigamos siendo resistencia, no nos vamos a regresar a trabajar a nuestros lugares. Sigue siendo una resistencia pacífica, pero de conciencias, de mover a la sociedad. La sociedad civil tiene que seguir saliendo por nosotros, por México", dijo.

Trabajadora del Poder Judicial, tras la aprobación en el Senado de la reforma judicial. Foto: Manuel Espino / EL UNIVERSAL

"¿Quién de los que está aquí no sintió rabia de ver cómo nos trataban? Pues bien, y nos siguen tratando. El Poder Judicial fue enjuiciado por cumplir con su deber, por mantener un perfil discreto y atender a su vocación. Ese fue nuestro gran pecado. Atacados una y otra vez sin saber cuál es realmente el beneficio que les traemos en lo cotidiano a cada ciudadano.

“Hoy, lamentablemente, les digo aquí a propios y extraños. Esto no va a parar aquí" dijo otro trabajador del Poder Judicial.

Respondió a los senadores que los llamaron "cártel de la toga y birrete", que nunca ha obtenido un peso mal habido.

Para los trabajadores del Poder Judicial, la aprobación de la reforma fue una estocada muy fuerte: "Que no es la última, pero como lo dijeron los compañeros, solamente logró doblarnos, pero no arrodillarnos y no nos han matado".

Pese a las caras largas, los trabajadores advierten que no regresaran a laborar a los tribunales y juzgados, porque continuarán la resistencia pacífica contra la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque estén tristes, devastados, enojados y frustrados.