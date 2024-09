Cinco días antes el PAN supo que venía la traición de Yunes

La bancada del PAN ya sabía que vendría una traición de Miguel Ángel Yunes Márquez y que no sostendría su palabra empañada de votar en contra de la reforma judicial. Nos cuentan que desde el viernes ni Yunes Márquez ni Miguel Ángel Yunes Linares les tomaron la llamada, ni respondieron a los mensajes de varios de sus compañeros panistas. Desde ahí, nos dicen, ya sospechaban que don Miguel Ángel había cambiado de bando. El martes, la traición prácticamente se confirmó cuando Yunes Márquez no acudió a la sesión plenaria de los senadores panistas, y cuando entre sus mismos compañeros se dijo que estaba recibiendo presiones y amenazas del coordinador morenista, Adán Augusto López, y del director del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audomaro Martínez, para votar a favor de la reforma. Ya con el agua hasta el cuello, los panistas llegaron a la sesión de ayer con la presión de los trabajadores del Poder Judicial, así como de sus compañeros senadores del PRI y de MC para que no se fueran a doblar, sin embargo, sabían que la traición ya estaba pactada.

AMLO se quedará para siempre en Palacio Nacional

Nos comentan que hace unos días llegó un paquete muy importante a Palacio Nacional dirigido a la vocería de Presidencia de la República. Fuentes de la Presidencia nos detallan que se trata de la pintura al óleo con el retrato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizado por el pintor Jorge Ermilo Espinosa Torre, y que será colocado en la Galería de los Presidentes en ese recinto histórico. El retrato de AMLO tuvo un costo de casi 700 mil pesos. Nos detallan que, en el cuadro, de formato vertical, se observa al presidente López Obrador con bastón de mando y frente a él el pueblo bueno en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos afirman que el cuadro ya ha sido colocado en la galería, pero que será develado hasta el 30 de septiembre, último día del mandato del presidente López Obrador.

Diputados trabajan dos días y cobran su primer salario

Nos platican que, aunque las y los diputados de Morena comenzaron a trabajar hace 10 días, de los cuales han sesionado dos, este martes ya cobraron su primera dieta correspondiente a 75 mil pesos... Resulta además que como la Cámara de Diputados está cerrada, cobraron en una “sede alterna”, pues aprovecharon la plenaria que realizaron en el Colegio de Ingenieros, para llevar hasta allá los cheques. Tras la plenaria, se vio una tremenda fila con los más de 200 congresistas, quienes estaban muy sonrientes a sabiendas de que cobrarían su primer salario.

Ahora resulta que “Alito” es la víctima

La presidencia de Alejandro Moreno al frente del PRI se tambalea. Nos explican que si el Instituto Nacional Electoral (INE) decide invalidar la reforma a los estatutos, todas las decisiones que se hayan tomado con esto caerán como efecto dominó, incluyendo su reelección como presidente del partido. Si bien la discusión coincidió con la votación de la Reforma al Poder Judicial, lo cierto, nos explican, es que el INE ya tenía previsto resolver este asunto en esta fecha, ya que es el plazo límite. Así, si alguien dice que don “Alito” recibió este revés por mantener su voto en contra de la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, muy seguramente le está mintiendo.