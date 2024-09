Los propietarios de las viviendas que sufrieron afectaciones luego de la explosión del sábado pasado en la alcaldía Coyoacán, poco a poco intentan regresar a la normalidad; algunos cuyas casas sufrieron afectaciones menores, regresan con el miedo que eso les representan, están atentos a olores de gas, mandaron revisar todas las tuberías y están atento a las recomendaciones de Protección Civil.

“Pues ya la revisaron, dijeron que la cas no sufrió daños en la estructura de nada, arreglamos las ventanas y aunque se ven unas cuarteaduras, creemos que a más tardar el jueves ya podamos regresar porque hay vidrios por todos lados, se deben resanar algunos puntos y pues debemos acomodar todo lo que se cayó”, expuso Marisela, una de las vecinas del domicilio incendiado pero que su vivienda afortunadamente no sufrió daños mayores.

Otros prefieren aguantar más tiempo para evitar un susto mayor, “se revisaron las estructuras y Protección Civil dice que no sufrieron daño, pero estamos esperando otro peritaje para descartar cualquier incidente porque no tenemos la confianza de que haya quedado bien, si tiembla fuerte, no sé qué pueda pasar, aún tenemos miedo”, dijo Ofelia otra vecina que su vivienda sufrió daño.

Yoselin, ayuda a sus abuelos en todo lo que puede, su casa está junta a la que explotó y de momento le han explicado las autoridades que deben aguantar un poquito más pues el domicilio siniestrado en su totalidad se puede caer o “ladear” y eso afectaría la de ellos, “estamos sacando unas cosas, las más importantes y mientras nos vamos a quedar con unos familiares en lo que nos resuelven o nos dicen que sigue”, dice la joven.

De manera paralela, la atención de la alcaldía Coyoacán y del Gobierno Capitalino sigue firme; continúan recabando información, auxiliando a los peritos de la Fiscalía y ofreciendo atención psicológica, médica y de servicio a los damnificados, ahí mismos les ofrecen agua embotellada, comida y todo lo necesario para que esta tragedia sea un poco más digerible.

jf/cr