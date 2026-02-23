Toluca, Méx.— Como parte de la Peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca al Tepeyac, número 88, el municipio desplegará un operativo especial conformado por 400 elementos de seguridad para salvaguardar la integridad de quienes emprenderán el camino rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El operativo consistirá en brindarles apoyo mediante torres de vigilancia, cámaras de videovigilancia y drones del Centro de Mando Municipal; además, agentes de las policías municipales los acompañarán hasta Metepec.

Este despliegue se activó desde el sábado y se mantendrá hasta este 23 de febrero. Se estiman 40 mil peregrinos.