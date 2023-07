“Hoy tengo muy claro hacia dónde voy y no me va a mover nadie. Vamos a trabajar fuerte”, afirmó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien dio a conocer los resultados del Operativo Diamante.

Al rendir su informe sobre los resultados del despliegue de elementos del 19 de junio de 2023 al 25 de julio de este año, la edil expuso que se han efectuado 27 operativos en 17 de las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

El Operativo Diamante consiste en acciones enfocadas en la recuperación de espacios públicos, educación y cultura, orden en estacionamientos, Cero Baches y reparación de Banquetas, Desarrollo Social, Cuauhtémoc Limpio, Cero Basura.

Entre los resultados que mencionó Sandra Cuevas destacan la reparación de 12 fachadas de mercados públicos, cambio de 31 baños públicos, reordenamiento del comercio, recuperación de espacios públicos y un avance de 40% en la rehabilitación de la Zona Rosa.

Expuso que se creó el Consejo Consultivo Ciudadano del Hotel para Perros y Gatos Abandonados en la demarcación.

Además de la remodelación de espacios como la Plaza del Danzón, y la creación de letras monumentales como Tepito.

En su mensaje, la edil narró su paso y trayectoria política a los cerca de 200 asistentes reunidos en la explanada de la alcaldía.

“Todo ha sido controversia y lo único que ha forjado es gobernar sin miedo; gobernar con la frente en alto”, indicó.

Sandra Cuevas apuntó que va a la cabeza y con la frente en alto. “La política es estar al frente y servir; trabajar. Es ignorar todos los comentarios negativos”, dijo.

“Yo no soy de ningún partido político. Apenas los conozco hace dos años. Me llevo bien y me he ganado el respeto de muchos”.

La alcaldesa manifestó que se requiere reformar la Constitución política, ya que la legislación de la capital no abonó a que las alcaldías obtengan independencia, ya que siguen estando a cargo del Gobierno capitalino.

Añadió que en materia de seguridad, “el Gobierno capitalino ha hecho un trabajo nefasto”, y reiteró que las demarcaciones no tienen facultades en la materia.