Cuarto Informe de Claudia Sheinbaum en vivo minuto por minuto

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rendirá su Cuarto Informe de Gobierno hoy, viernes 7 de octubre 2022.

Te dejamos toda la cobertura, minuto por minuto.

09:20 El coordinador de MC, en el Congreso de la CDMX, Royfid Torres, afirmó que en el cuarto año de gestión de la Jefa de Gobierno, hay avances pero “la realidad de la Ciudad es abrumadora”, aseguró.

09:10 El coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von Roehrich afirmó que apoyan y confían en el alcalde Santiago Taboada para encabezar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en el 2024, después de que ayer destapara sus aspiraciones.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Christian Von Roehrich, indicó que el edil de Benito Juárez ha dado resultados.

08:50 El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez calificó como “extraordinarios “ los resultados de la jefa de Gobierno, en este cuarto año de gestión.

Indicó qué hay mayor inversión y mejores unidades económicas.

Sobre el proceso electoral de 2024, remarcó que aún falta para ese periodo, “afortunadamente en la izquierda tendremos oportunidad de que en la Ciudad de México siga avanzando”, dijo.

08:30 El diputado por el PAN, Federico Döring, dijo que este día espera una larga historia de mentiras, pues la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, ha quedado a deber.

“Es la historia según corcholatandia. A mi me pagan por representar a los ciudadanos y tengo que escucharlos”, dijo.

Durante su arribo al Congreso de la Ciudad de México, el diputado comentó que la capital merece más que el tiempo libre de la mandataria capitalina, pues consideró que se la pasa haciendo campaña.

“Tenemos demasiados problemas como para atenderlos en un avión haciendo turismo en el país”.

07:55 Luego vendrá la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y este informe será contestado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fausto Zamorano.

Se entonará el Himno Nacional, habrá nuevamente honores a la Bandera, y, por último, vendrá el cierre de la sesión.

07:52 El primer punto en el orden del día será el pase de asistencia y verificación de quórum; después vendrá la lectura del orden del día y la bienvenida a las y los invitados especiales.

Posteriormente se designará a una Comisión de Cortesía para la recepción de la jefa de Gobierno, honores a la bandera, y luego iniciará el posicionamiento de las asociaciones y grupos parlamentarios de acuerdo al siguiente orden:

Royfid Torres por la Asociación Parlamentaria Ciudadana

Elizabeth Mateos por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

Jesús Sesma por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.

Circe Camacho del Grupo Parlamentario del PT

Jorge Gaviño por el Grupo Parlamentario del PRD

Ernesto Alarcón por el Grupo Parlamentario del PRI

Una diputada por el Grupo Parlamentario del PAN

Marta Ávila por el Grupo Parlamentario de Morena.

07:40 El orden del día para esta sesión solemne fue acordado por la Junta de Conciliación Política (Jucopo) hace algunos días.

Según el acordado, este acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de respeto y civilidad política, “por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato y que no lo permita la normatividad aplicable; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”.

07:15 Previo al 4to informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, cientos de personas provenientes de Pilares y de diferentes alcaldías fueron convocadas para presenciar la rendición de cuentas de la mandataria capitalina.

Sobre la calle de Donceles fueron acomodados, algunos no perdieron el tiempo y compraron café y tamales, luego se les permitió el acceso.