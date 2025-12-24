El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, al mediodía de este 24 de diciembre, se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius (°C), con ambiente cálido.

Además, se prevé cielo despejado a medio nublado, con condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente al sur, así como vientos del Norte y Noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, el termómetro marcará una temperatura de 10 °C, con sensación de fría a muy fría.

La imagen de monitoreo del volcán Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

