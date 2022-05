“Finalmente, estoy feliz. Por fin recibió suvacuna”, dijo Alicia Astorga de la alcaldía Azcapotalzaco, quien acompañó a su hija Fernanda Gamboa Astorga, de 12 años, a recibir su primera dosis de covid-19.

Con su muñeca en brazos, estuvo tranquila y no tuvo miedo, confesó su madre a este diario. "Le di su muñeca para quetuviera confianza, ella me la pidió. No estaba nerviosa, hasta que llegó acá, dijoque tenía miedo. Le respondí: No duele, tienes que estar tranquila y cooperarmucho, y así fue. Estuvo tranquila”, apuntó Alicia Astorga, quien fue uno delos pocos padres de familia reunidos en la Sala de Armas esta mañana.

Dijo que en caso de que llegueuna quinta ola de coronavirus, estarán más protegidos, por ello, pidió a los padres de familiaacudir con sus hijos para que éstos reciban su dosis contra el Covid19 .



En Centro de Salud T-III Cuajimalpa ya se está vacunando contra #COVID19 a los menores de 12 a 14 años. Recuerda que se aplica primera dosis y los adolescentes deben acudir acompañados de un adulto. pic.twitter.com/hrz3G7RnA2 — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 19, 2022

Alicia Astorga informó que su hija tiene Sindrome de Turner por ello: “nos preocupaba mucho que ella ya tuviera su primera dosis, pero ahora ya estaremos más tranquilos”, comentó a este diario.

“La verdad estoy muy feliz, porque ya todos están vacunados en casa. Nosotros adultos con tres dosis, y ella todavía nada, si era un motivo de preocupación y ya con esto, ya nos deja muy tranquilos de que por fin llegará el momento de que recibiera su vacuna”.

Este jueves acudieron adolescentes con comorbilidades o discapacidad. Aunque no se registran gran afluencia y no hay largas filas, en promedio los adolescentes tienen que esperar entre 20 minutos para recibir la dosis, pues el personal de enfermería aguarda a que las cuatro filas de sillas se ocupen para iniciar la aplicación.

La jornada de vacunación para menores de 12,13 y 14 años de edad cumplidos sin comorbilidades y que no hayan recibido ninguna dosis de Pfizer, será hasta el 27 de mayo, en dos sedes, Sala de Armas y Cencis Marina.

Losrequisitos para acudir a la vacunación son: ir acompañado por un adulto; actade nacimiento o CURP, o bien, algún documento que acredite su edad, así como elregistro que puede descargarse en mivacuna.salud.gob.mx. Este viernes podrán acudir adolescentes cuya inicial de apellido sea A y B; sábado 21 demayo; C, D, E, F, lunes 23 de mayo; G, H, I, J, martes 24 de mayo; K, L, M, N,Ñ, miércoles 25 de mayo; O, P, Q, R, jueves 26 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z,viernes 27 de mayo.

A partir del lunes 23 al viernes 27 de mayo estaráhabilitada la macrosede de vacunación de Cencis Marina.

