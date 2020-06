Toluca, Méx.- La Secretaría de Salud del Estado de México pidió a la población evitar realizar reuniones por el festejo del Día del Padre, pues al encontrarse la entidad en semáforo rojo, el riesgo de contagio de Covid-19 es elevado.

El secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, también hizo un llamado a quienes habitan en la zona del Valle de México a no acudir a sitios públicos en la Ciudad de México, pues es importante no relajar las medidas sanitarias adoptadas hasta hoy para no saturar los hospitales.

Recordó que existen personas que pueden ser portadores del virus SARS-CoV-2, pero no presentar síntomas, de ahí la petición para los mexiquenses es aplazar las reuniones familiares, pues se tiene el antecedente que en el pasado festejo del Día de las Madres, se incrementó la movilidad y por ende el número de contagios en todo el país.

Por tanto, sugirió que las felicitaciones a los papás sean por medios electrónicos, fundamentalmente si se trata de adultos mayores.

Asimismo, comentó que si bien existen grupos de riesgo como son las personas de la tercera edad, quienes padecen enfermedades crónicas o las mujeres embarazadas, al atravesar el pico de la pandemia en la entidad, el peligro de contagio es para la población en general.

Precisó que de acuerdo al comportamiento de casos de Covid-19, para lograr cambiar de color en el semáforo epidemiológico, se deben mantener y reforzar las medidas de sana distancia, donde quedarse en casa es la acción más importante, pues de lo contrario se corre el riesgo que en la última semana de junio y la primera de julio se registre un repunte de casos.

O’Shea Cuevas enfatizó que diariamente el gobernador Alfredo Del Mazo Maza informa a la ciudadanía sobre las acciones que se llevan a cabo para mitigar la pandemia y con el lema “Cuidar todos de todos”, llama a la participación responsable de los mexiquenses.

